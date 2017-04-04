Кипрские компании, коллекции картин и монет. СМИ рассказали, что задекларировал Аваков

Глава МВД Арсен Аваков за 2016 год задекларировал доход в виде зарплаты в размере 466 тыс. 121 гривна, прибыль от погашения стоимости казначейских военных обязательств в сумме 20 тыс. гривен и погашение купонов по ним — 2,8 тыс. гривен.

Об этом пишет ТСН, ссылаясь на его электронную декларацию.

По данным издания, чиновник также задекларировал коллекции картин, книг, монет, марок оружия, вина и две кипрские компании.

Кроме того, Аваков вместе с женой владеет двумя квартирами в Харькове площадью 657,9 кв. метров и 70,90 кв. метров, а также имеет квартиру в Чугуеве площадью 55,4 кв. метров, земельным участком в селе Коробочкино Харьковской области площадью 1,2 тыс. кв. метров.

Жена министра является собственницей земельного участка в селе Коробочкино площадью 1,2 тыс. кв. метров. Еще чиновник задекларировал картину Сергея Васильковского "Вечер на Донце", 11 картин художника Вачагана Наразяна, картину Н. И. Клягина "Унылая пора".

Вместе с супругой он владеет картиной художника Ю. М. Шкодовского "Эльф-Лудильщик", картиной из бисера XVIII века, литографией Пабло Пикассо, гравюрой немецкого художника Карла Плюкебаума "Та, что сидит на крепостной стене", коллекцией картин из батика, иконой "Николай Чудотворец" XVI-XVII веков, иконой В. Поступнова "Мадонна", картиной художника Попова "Портрет женщины", иконой Казанской Божьей матери ориентировочно XVIII века, коллекцией картин В. И. Ковтуна, картиной Соллер Мун "Дом в предгорье".

Совместной собственностью задекларированы и другие предметы искусства, среди которых другие иконы, картины, художественные наборы шахмат, картины из бисера, коллекция гравюр, рисунки В. Ермилова, коллекции почтовых марок, коллекция монет XVI-XXI веков в количестве 2 тыс. 652 штуки, коллекция золотых монет из 24 предметов.

У него есть коллекция книг XVIII-XXI веков в количестве около 8 тыс. экземпляров, коллекция холодного оружия XIX-XX веков в количестве семь единиц, коллекция виниловых пластинок, аудио-видео записей на других носителях в количестве 5 тыс. штук.

Министр владеет коллекцией вин из Франции, Италии, Германии, Австрии, Украины, Испании, США, Чили в количестве 760 бутылок, винами Chateau Mouton-Rothschild 1945, 1955, 1982,1986 годов и двумя бутылками Chаteau Pеtrus 2000-го.

Аваков задекларировал и мебель, часы (Rolex Daytona, Jaeger LeCoultre, Vacheron Constantin), сумки (Chanel, Louis Vuitton), четыре шубы, другие драгоценности и ювелирные изделия, а также коллекцию этикеток вина марки Mouton — Rothschild.

Также глава МВД имеет 12 акций ФК "Металлист" стоимостью 3 гривны, владеет 100% капитала в итальянской компании Avitalia s.r.l. стоимостью 8 млн 832 тыс. гривен, 99,99% капитала в ООО "Трастовая компания Авакова" (в стадии ликвидации) стоимостью 205 тыс. 478 гривен (0,01% этой компании — у сына Авакова Александра).

Министр является конечным бенефициарным владельцем двух кипрских компаний Ulisse Management Limited и Fontana Management Limited. Аваков отметил в е-декларации, что имеет авторские права на "сценарий в виде рюкзаков, с газетными вырезками" стоимостью 2 млрд рублей, или 1 гривна.

Жена Авакова в 2016 году получила 289 тыс. 32 гривны зарплаты и 13 тыс. 156 гривен от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. У Авакова есть на счету в "Укрэксимбанке" 626 тыс. 348 гривен, "Ощадбанка" — много денег, а также 200 тыс. гривен в виде активов в драгоценных металлах.

Ранее сообщалось, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий задекларировал 537,47 тыс. гривен дохода за 2016 год. Узнать больше о собстенности спикера парламента можно здесь.