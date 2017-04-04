Ориентир на мелких и средних агропроизводителей — основа концепции успешного рынка — Максим Мартынюк

В процессе введения рынка земли в Украине развитие мелких и средних агропроизводителей должно стать приоритетным направлением. Данную мысль в ходе интервью изданию Agropolit сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк.

"В первую очередь, мы должны сформировать льготный период, в течение которого приобретать земли смогут только фермеры. Конкуренция должна осуществляться между игроками со схожим уровнем доходов, технологий и т.д.", — отметил Максим Мартынюк, добавив, что продолжительность данного периода должна составлять порядка 10-ти лет.

Кроме того, чтобы поддержать данную категорию агропроизводителей, планируется введение ряда ограничений. В частности, установление предельной площади земель в собственности (не более 200 га в одни руки), ограничения для корпоративного и иностранного капиталов, разрешение на покупку исключительно гражданам Украины.

Как отметил первый замминистра, главной сложностью законопроекта "Об обороте земель сельхозназначения", необходимого для снятия моратория, является согласование различных позиций многих сторон. Кроме того, Максим Мартынюк добавил, что разработка общей концепции будет вестись в ходе диалога со всеми участниками агрорынка.

Для сохранения уже существующих бизнесов необходимо подавать на утверждение парламента законопроект "О консолидации земель" совместно с законопроектом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Крайне важно предусмотреть механизмы, позволяющие на долгое время гарантировать право собственности как крупным, так и мелким землепользователям, после того, как рынок земли будет запущен.