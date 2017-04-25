Украина прекратила подачу электроэнергии на захваченную часть Луганщины

"Луганское энергетическое объединение" должно госпредприятию миллиарды гривен, сказал Тука.
Со вторника, 25 апреля, Украина прекращает подачу электроэнергии на захваченную боевиками часть Луганской области.
Об этом говорится на странице национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Facebook.
По ее данным, такое решение было принято из-за того, что неподконтрольная нашей стране территория не платила за поставленное и потребленное электричество.
"С 25.04.2017 года предусмотрено осуществить меры по прекращению перетока электрической энергии с контролируемой на неконтролируемую территорию Луганской области", — отметили в компании.
Между тем замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц нашей страны Георгий Тука в эфире одного из телеканалов говорил, что задолженность "Луганского энергетического объединения" перед госпредприятием "Энергорынок" составляет 5,2 млрд гривен, пишет Укринформ.
"Этот долг условно распределен между контролируемой и неконтролируемой территорией — примерное соотношение 50/50", — добавил чиновник.
Ранее в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщили, что более полумиллиона жителей Луганщины, большинство из которых живет на захваченной территории, могут остаться без водоснабжения из-за неуплаты счетов террористами.