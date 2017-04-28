В России предлагают превратить оккупированный Крым в офшорную зону — СМИ

В Госдуме Российской Федерации готовится пакет законопроектов о фактическом введении в оккупированном Крыму офшорного режима.

Автором выступил зампред комитета палаты по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия"), сообщает "Коммерсантъ".

"В ГК предлагается узаконить новый вид общества с ограниченной ответственностью — "Международная компания", а также ввести статьи "Международные трасты" (организация и переданные ей другими лицами в собственность трастовые фонды) и "Семейные фонды" (организация, созданная для управления имуществом создателя фонда, его семьи "или иных указанных им конкретных лиц").

Согласно поправкам, на налоговый учет эти три формы должны вставать по месту эффективного управления (реального расположения). Если оно находится за границами РФ, то они будут признаваться нерезидентами, то есть будут выведены из-под фискального контроля", — отмечает издание.

Издание пишет, что трасты должны обеспечить инвестирующим в оккупированный Крым анонимность.

"Поясним, что при обычном доверительном управлении собственник активов известен. Крымские же трасты, по задумке, должны получить права на переданные им активы. В этом случае бенефициар становится невидимым, но остается при доходах", — указывает газета.

Также авторы закона хотят разрешить в оккупированном Крыму и в Севастополе деятельность, которая сейчас невозможна в РФ, а именно: иностранным банкам, страховым компаниям, пенсионным фондам и брокерским компаниям предложено дать возможность работать без лицензии (при ее наличии в своем государстве). Кроме того, предусмотрен упрощенный порядок получения российского гражданства для инвесторов, вложивших в облигации оккупированного полуострова от 1 млн евро, а приехавшим на полуостров иностранцам предложен безвизовый режим.

Автор закона заявил, что это не попытка создать офшорную зону, а таким образом намерены бороться с санкциями, которые могут грозить бизнесу, работающему в оккупированном Крыму.

По его словам, пока проект в Госдуму РФ не внесен.

Издание также напоминает, что сейчас в Крыму и Севастополе уже действует свободная экономическая зона (СЭЗ), однако она ориентирована в основном на местный бизнес.

Напомним, ранее экс-посол США Стивен Пайфер предупредил, что санкции против России еще не достигли "болезненной точки".

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