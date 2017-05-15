СМИ рассказали, как законно купить VIP-иномарку и недвижимость по дешевке

Украинцы нашли еще одну возможность сэкономить при покупке автомобилей, недвижимости, а также предметов быта и коллекционных раритетов. Заплатить в разы меньшую от рыночной стоимости можно, поучаствовав в электронных госторгах.

За полгода на онлайн-аукционах наторговали 900 млн грн, а всего имущества выставлено на продажу на 78 млрд грн, сообщает "Сегодня".

Как разъяснила руководитель проекта "Публичные аукционы" торговой площадки Zakupki.Prom.ua Анна Теселько, главным источником лотов стало имущество банков-банкротов, перешедшее в собственность Фонда гарантирования возврата вкладов физлиц (ФГВЛ). Чаще всего это залоговые квартиры и автомобили, под которые ликвидированные банки выдавали займы, оказавшиеся проблемными.

Теперь, чтобы рассчитаться с кредиторами этих банков, ФГВЛ продает имущество по ценам ниже рыночных. Недавно к е-продажам присоединились ряд госструктур: "Нафтогаз", Нацбанк, Киевский метрополитен и др.

Так, например, квартира в Киеве по ул. Туманяна недалеко от метро в новостройке была куплена за 1,56 млн грн, что, по мнению риелторов, на 20—22% дешевле рыночных цен. За 1,68 млн грн (около 60 тыс. долл.) ушел таунхаус площадью 284 кв. м в элитном поселке Козин под Киевом (вместо около 300 тыс. долл. по рынку). Автомобили Subaru Legacy 2004 г. ушел с молотка за 104 тыс. грн, а Mazda 3 2007 г. — за 145 тыс.

Покупка автомобилей с пробегом более выгодна, чем недвижимость: они исправны и продаются за 30—50% рыночной стоимости. Это, например, KIA Ceed 2008 г. — за 124 тыс. грн, Range Rover Sport 2008 г. — за 479,6 тыс. грн. Самым ярким лотом среди автомобилей стал Maserati Quattroporte 2006 года за полцены — 355,8 тыс. грн.

Есть и мелкие лоты: люстра из банка за 34 тыс. грн, ковер ручной работы — 41 тыс. грн, сейф — 2,6 тыс. грн. Продают и 40 памятных монет "Чебурашка", "Карлсон" и др. за 111,1 тыс. грн или по 2775 грн за штуку. Устаревшие факсы, модемы и телефоны предлагают чуть ли не "по весу": 33 шт. одним лотом за 1,5 тыс. грн или в среднем по 45 грн/шт.

Как разъяснила Теселько, купить что-либо в системе "Prozorro.Продажі" может любой желающий, как физлицо, так и юрлицо. Для этого надо зарегистрироваться на сайте "ProZorro.Продажі", создав там личный кабинет и указав свой идентификационный номер. При участии в аукционе надо иметь на своем счету в банке сумму, которой хватит на гарантийный взнос на каждые отдельные торги (обычно 5% от начальной стоимости лота). Торги и оплата происходят онлайн, в электронном виде, каждый участник через сайт сообщает свою цену, которая должна быть выше предыдущей.

Если участников торгов по любому лоту меньше двух — лот снимается с продажи. Повторно он может быть выставлен на следующих торгах (через неделю и более), но уже на 10% дешевле. После завершения аукциона тот, кто не победил, получает свои деньги обратно, ничего не теряя. Покупатель из своего гарантийного взноса платит установленный процент е-площадке, на которой он зарегистрирован и работает, а остаток ему возвращается. При желании участника прекратить работу в системе деньги со счета он может вернуть, написав заявление на имя организаторов торгов.

Ранее "Главред" сообщал, что продажи подержанных автомобилей в Украине сократились на 22%.

фото: YR TV