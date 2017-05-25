В ГПУ доказали, что конфискованные деньги Януковича попали в бюджет

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) показала документ, свидетельствующий о том, что конфискованные у окружения экс-президента Виктора Януковича 1,1 миллиарда долларов уже зачислены в госбюджет.

Копия документа есть в распоряжении "Украинской правды".

"В соответствии с выпиской банка, полученной казначейством 3 мая, 28 апреля в госбюджет на счет в Ощадбанке было зачислено 1 117 273 660 долларов во исполнение приговора Краматорского суда Донецкой области от 28 марта по делу №234/4135/17", — указали также в Государственной казначейской службе.

Кроме того, сообщают там, на счет, открытый в национальной валюте под кодом "Конфискованные средства по решению суда за совершение коррупционного правонарушения", 28 апреля 2017 года поступили 1 093 854 гривни. Также указывается, что на казначейском счету по состоянию на 27 февраля 2014 года находилось 108 134 гривныи, а по состоянию на 22 мая 2017 года там уже было 46 258 986 287 гривен.

При этом заместитель главы Нацбанка Олег Чурий отметил, что теперь со счета казначейства в Ощадбанке конфискованные доллары должны поступить на счета казначейства в НБУ и стать частью международных резервов. "Они сегодня находятся на счету казначейства. Мы ожидаем получить эти средства в ближайшее время. Мы считаем, что эти средства должны поступить на счета казначейства Национального банка и быть зачислены в международные резервы", — цитирует его слова "Укринформ".

Напомним, ранее Апелляционный суд Донецкой области отклонил апелляцию на решение о спецконфискации 1,5 млрд долларов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

В конце апреля Ощадбанк приступил к спецконфискации 1,5 млрд долларов экс-президента Украины Януковича и его окружения по решению Краматорского суда Донецкой области.

Напомним, Госбюджет вышел в "плюс" на 1,4 миллиарда.