Сезонная работа: что предлагают работодатели

Среди множества летних вакансий порой встречаются неплохие возможности как подработать, так и провести лето подальше от душного города. К примеру, на побережье Черного моря или на клубничных полях соседней Польши.

По данным аналитиков rabota.ua, на данный момент на сайте в рубрике "Сезонная работа" размещено более 1300 предложений от работодателей из разных уголков Украины и зарубежья. Лидером по числу таких вакансий, безусловно, является Причерноморье, а именно Одесская, Николаевская и Херсонская области. Традиционно в этих широтах в летний период работодатели активно ищут специалистов сферы обслуживания и отельного бизнеса: спросом пользуются хостесс, администраторы, горничные и аниматоры. Также значительно увеличивается количество предложений в сфере HoReCa — заведения общественного питания, которые открываются на сезон, приглашают бариста, барменов, поваров и официантов. Растет число "летних" вакансий и в сфере розничной торговли.

Требования у работодателей к потенциальным соискателям, как и условия оплаты, очень разнятся и зависят от формата бизнеса и специфики работы. Так, горничным в среднем предлагают от трех до пяти тысяч гривен, а вот доход продавца продуктов питания может быть значительно выше — от 7 до 12 тысяч гривен или до 20% от выторга. Часто работодатели готовы предоставить кандидатам жилье, а также полностью или частично обеспечить питание. Встречаются "полубартерные" предложения: предполагается, что возможность жить и работать у моря сама по себе достойная оплата за работу. А потому оплата работы может быть небольшой, а иногда и просто символической.

Немало интересных вакансий на сайте поиска возможностей rabota.ua найдут для себя и те украинцы, кто готов рассмотреть предложения сезонной работы за границей. Так, иностранные работодатели приглашают на летний сезон украинских специалистов из аграрного сектора, животноводов и, конечно, строителей. Есть много предложений и для разнорабочих. Уровень возможного дохода здесь также значительно отличается в зависимости от страны и специфики выполняемых работ. К примеру, сборщик клубники в Польше может рассчитывать на 15 000 гривен в месяц, а его коллега, отправившийся на такую же работу, но в Германию — до 30 000 гривен.

В целом, лето, как показывает статистика сайта rabota.ua, дает возможность подзаработать всем желающим: с опытом работы и без него. Главное, внимательно и критически относиться к предложениям работодателей, изначально оговаривать как условия работы, так и оплаты. И, конечно, быть готовым трудиться.