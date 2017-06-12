Новый фейк в ДНР. Агитпроп боевиков трубит об "успешной" работе отжатого завода

В террористической ДНР пропагандисты боевиков распространили видеоролик, в котором был сымитирован вывоз с предприятия 20 вагонов готовой продукции.

Об этом идет речь в сообщении группы "Информационное сопротивление".

Сообщается, что по указанию окружения главаря ДНР Александра Захарченко подконтрольные террористам информресурсы изготовили и запустили в массы фейковую новость о том, как "успешно" работает отжатый террористами "Докучаевский флюсодоломитный комбинат".

"8 июня с целью недопущения освещения реальной кризисной ситуации на "национализированном" ЧАО "Докучаевский флюсодоломитный комбинат" информресурсы днр распространили видеоролик, в котором был сымитирован вывоз с предприятия 20 вагонов готовой продукции", — сообщает источник ИС.

Напомним, ранее боевики ДНР состряпали фейк об артударах украинских военных.