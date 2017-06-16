Интернет-магазин техники MOYO.UA: 5 признаков надежности ресурса

Все больше потребителей предпочитают совершать покупки через интернет-магазины. Если раньше к такому формату торговли многие относились с осторожностью, теперь складывается иная картина. Покупатели оценили преимущества онлайн-заказов и доверяют интернет-ресурсам не меньше, чем розничным торговым площадкам. Но не все виртуальные порталы заслуживают внимания потребителей. Хотя интернет-магазин MOYO.UA не относится к числу последних.

Почему покупатели доверяют MOYO.UA

Разработчики портала, в отличие от других аналогичных ресурсов, предпочли иной формат отношений. Магазин техники https://moyo.ua/ реализует обширный ассортимент продукции — оборудование, гаджеты, товары детские и для дома, украшения, косметику. Стабильно расширяется список предложений и география действия торговых точек.

MOYO.UA завоевал репутацию надежного интернет-магазина по следующим причинам:

— Отсутствие риска выбора низкокачественного товара. В интернет-магазине MOYO.UA покупатель знакомится с продуктом, техническими параметрами, условиями продаж, отзывами других пользователей, на основании которых формируется рейтинг устройств. Он заказывает выбранный товар на сайте и оплачивает одним из наиболее удобных способов или завершает онлайн-сделку купли-продажи в ближайшем розничном магазине. Предварительно всё тестируется, а при необходимости — настраивается специалистами компании.

— MOYO.UA заботится о времени клиентов, предлагая интуитивно доступный интерфейс с удобной навигацией. Посетители сайта легко разберутся с его функциями, поэтому быстро найдут нужный товар. Все аккуратно разложено по виртуальным полкам: слева — товары, распределенные по категориям; в верхней части — акции, адреса магазинов в разных городах; здесь же — доступно изложенные условия доставки и оплаты.

— Прозрачная информация по вопросам ценообразования: стоимости товаров, доставки, дополнительной оплате при подъеме на этаж. Сервис предоставляет возможность совершать бесплатный звонок по Украине.

— Большая команда круглосуточной техподдержки и возможность получить консультацию эксперта. Отношение посетителя к интернет-магазину сразу меняется, если на вопрос отвечают не только быстро, но и профессионально. Именно так работает штат специалистов MOYO.UA.

— Возможность экономить и совершать выгодные покупки. В MOYO.UA постоянно действуют акции, позволяющие купить технику по сниженной цене.

Интернет-магазин MOYO.UA — торговое пространство для гарантированно качественной покупки, виртуальная площадка, нацеленная на создание продолжительных, доверительных и взаимовыгодных отношений между покупателем и продавцом.