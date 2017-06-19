Валовой внешний долг Украины вырос до 113,6 млрд долларов

Валовой внешний долг Украины на 1 апреля 2017 года составил 113,643 млрд долл., что на 125 млн долл., или на 0,1%, выше показателя на начало года.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, долг сектора государственного управления в первом квартале вырос на 0,2% — до 36,455 млрд долл., долг центрального банка — на 2,5%, до 6,401 млрд долл, сообщает УНИАН.

Долг прочих депозитных корпораций снизился на 5,7% — до 8,451 млрд долл., долг других секторов практически не изменился и по итогам квартала составил 53,297 млрд долл.

Прямые инвестиции (межфирмовый долг) в первом квартале выросли на 4,9% — до 9,039 млрд долл.

Напомним, валовой внешний долг Украины в 2016 году сократился на 5,2 млрд долл., или на 4,4%, — до 113,483 млрд долл. на 1 января 2017 года.

Также напомним, валовой внешний долг Украины в первом квартале 2015 года по сравнению с началом года сократился на 0,27%, или на 340 миллионов долларов — до 125,967 миллиарда долларов.