Цены на нефть упали ниже психологической отметки и поползли вверх

В четверг, 6 июля, утром мировые цены на нефть слабо росли в рамках коррекции после снижения днем ранее на данных об увеличении экспорта стран ОПЕК.

Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает "Прайм".

По состоянию на 09:36 по Киеву стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,07% — до 48,30 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,11% — до 45,63 доллара за баррель. В ходе торгов среды стоимость марки WTI впервые с 30 июня опускалась ниже психологической отметки в 45 долларов за баррель, а цены обеих марок снижались более, чем на 3%.

Нефтяные цены восстанавливаются после резкого снижения в среду на данных об экспорте нефти ОПЕК. Днем ранее агентство Рейтер со ссылкой на данные Thomson Reuters Oil Research сообщило, что экспорт нефти стран ОПЕК в июне увеличился второй месяц подряд. Показатель составил 25,92 млн баррелей в день в июне, что на 450 тысяч больше по сравнению с маем и на 1,9 млн больше, чем год назад.

В то же время участники рынка ожидают данных статистики по запасам нефти в США, которая будет опубликована позднее в четверг. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 0,45%, или на 2,283 млн баррелей, до 506,917 млн баррелей. На прошлой неделе Минэнерго страны сообщило о неожиданном росте запасов нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 июня, на 0,1 млн баррелей, или на менее чем 0,1% — до 509,2 млн баррелей.

Напомним, днем ранее, 5 июля, испытания межконтинентальной ракеты в КНДР сбили мировую цену нефти.