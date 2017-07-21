Южанина предложила новый формат возмещения НДС

Прозрачное получение облигаций с определенным сроком погашения и доходностью является более выгодным для бизнеса, чем строка во Временном реестре с призрачной перспективой погашения НДС

Об этом в интервью Укринформу заявила председатель парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат Украины от партии "Блок Петра Порошенко" Нина Южанина.

В частности, комментируя дискуссию относительно поправки, которой предусматривался выпуск облигаций внутреннего государственного займа на сумму согласованных обязательств государства по возврату налога на добавленную стоимость по Временному реестру возмещения НДС, Южанина отметила, что проблема своевременного возмещения согласованных сумм НДС существовала давно. Уровень задолженности государства по НДС перед бизнесом в отдельных периодах достигал 20 млрд грн.

По убеждению Южаниной, "выпуск облигаций внутреннего государственного займа на сумму согласованных обязательств государства по возврату налога на добавленную стоимость по Временному реестру возмещения НДС является механизмом документального оформления задолженности государства перед бизнесом. Кроме того, облигация как финансовый инструмент, в отличие от строки в реестре, могла бы быть использована налогоплательщиками в хозяйственной деятельности как предмет залога или отчуждения, который к тому же предусматривает начисление ежегодного дохода в виде процентов от номинала".

Депутат считает, что "прозрачное получение облигаций с определенным сроком погашения и доходностью, является более интересным и выгодным для бизнеса, чем строка во Временном реестре с призрачной перспективой погашения, и не несет никаких коррупционных рисков".

13 июля 2017 года Верховная Рада приняла изменения к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год". Вместе с тем, во время обсуждения законопроекта в зале возникла дискуссия по поводу поправки, которая предусматривала выпуск облигаций для возмещения долгов по НДС по временному реестру.

В частности, народный депутат Виктор Пинзеник отметил, что "этой правкой предполагается вместо возврата НДС живыми деньгами вернуться к знаменитой практике возврата НДС облигациями…".

В ответ Южанина заявила, что "сейчас прозвучала совершенно неправильная информация". "Вы прочитайте, пожалуйста, в этой поправке. Это — невозмещенный НДС по временному реестру, НДС, сформированный до 1 января 2016 года, еще тогда, когда не было системы электронного администрирования НДС, не подтвержденный деньгами, НДС, который разорвет нам возможность автоматического возмещения сейчас, это 4,6 миллиарда гривен, которые находятся в большинстве своем в судебных спорах. После выиграша судебных споров они все придут и будут требовать возмещения НДС деньгами. Мы допустить не можем, чтобы сейчас честные плательщики, которые обеспечивают свой НДС деньгами в системе электронного администрирования, не смогли через несколько месяцев получать", — отметила она.

За поддержку этой поправки проголосовали 198 депутатов, соответственно, решение не было принято.