У Лаврова ответили на санкции США. Грозятся сократить зависимость от доллра

Россия в ответ на новые санкции США активизирует работу по сокращению зависимости от американских платежных систем и доллара как расчетной валюты.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью изданию "Международная жизнь", пишет РИА Новости

"Мы, конечно, активизируем работу, связанную с импортозамещением, сокращением какой-то зависимости от американских платежных систем, от доллара как расчетной валюты и так далее и далее. Теперь это становится насущной необходимостью", — сказал дипломат.

По словам Рябкова, сейчас важно "создать работоспособные экономические схемы, где зависимость от доллара, от американской валютно-финансовой системы была меньше", иначе "мы будем все время сидеть у них на крючке — ровно то, что им и нужно".

По его словам, Россия живет с санкциями от 2014 года, однако подписаные Трампом санкции вводят новые серьезные ограничения.

Напомним, 28 июля сенат США одобрил законопроект, который предусматривает дополнительные ограничительные меры в отношении России, Ирана и КНДР.

2 августа закон о санкциях в отношении России был подписан Дональдом Трампом, который фактически лишает президента возможности самостоятельно отменять антироссийские санкции.

В ответ 28 июля 2017-го РФ объявила, что с 1-го августа прекращает использование посольством США в России всех складских помещений в Москве и дачи в Серебряном бору и призвала США сократить количество сотрудников дипведомств на российские территорий до 455.

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