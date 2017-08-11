Из-за долгов государства по субсидиям аварий в ЖКХ будет становиться все больше — эксперт

11 августа 2017, 12:11

 14 млрд грн не спасут ситуацию, говорит Татьяна Бойко.

Из-за критической ситуации с перечислением в регионы субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, в стране возможны проблемы с началом отопительного сезона и учащение аварийных ситуаций.

Такое мнение высказала эксперт Реанимационного пакета реформ по вопросам энергетики, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ Гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко.

По ее словам, даже заложенных правительством в рамках изменений в Госбюджет на 2017 год 14 млрд грн дополнительных средств на субсидии не хватит, чтобы покрыть реальные потребности и погасить долги перед поставщиками энергоносителей и ОСББ за уже предоставленные услуги.

"Ситуация критическая и очень плачевная. Это огромная беда, что Министерство финансов, правительство неправильно посчитали потребности в субсидиях. Всем понятно, что сейчас даже эти 14 млрд грн не спасут ситуацию. Есть города, например, в Киев, где 5 месяцев задолженности, в Луцке 6 месяцев. И это не просто 6 месяцев, а с начала года вообще средства не приходили на субсидии. А те средства, которые пришли – это было погашение задолженности за прошлый год. Очевидно, что в таких условиях говорить о нормальной подготовке к отопительному периоду предприятий теплоснабжения, нормальном функционировании систем теплоснабжения или управления домами невозможно", — отметила эксперт.

По ее словам, средства должны быть направлены и на текущие ремонты, и на подготовку к отопительному сезону. "В связи с тем, что сети критически изношены, где-то на 60-70%, участились аварии. У предприятий нет оборотных средств на то, чтобы даже минимально вкладывать в ремонт, так как они в первую очередь выплачивают заработную плату. Поэтому вполне вероятно, что все больше и больше будет аварийных ситуаций", — прогнозирует Бойко.

Она также отметила, что из-за бюрократических механизмов даже уже выделенные в бюджете средства не доходят на места. В частности, несмотря на то, что изменения в бюджет были приняты в конце июня, Минфин до сих пор не сделал региональное распределение субсидий.

"Мы видим, что "Нафтогаз Украины" уплатил в бюджет значительную сумму средств (около 73 млрд грн) и в принципе они могли бы пойти на субсидии. Но так как это не происходит автоматически, то вполне вероятно, что после внесения этих изменений в бюджет нужны будут еще следующие изменения. Получается, что мы становимся заложниками бюрократического механизма, когда в бюджете не предусмотрены эти средства, нужно проголосовать изменения в бюджет, затем нужно сделать распределение, и это все затягивается. Даже если за 2-3 недели средства придут, у нас уже будут большие долги. Это чревато тем, что просто не произойдет нормальная подготовка к отопительному сезону", — подчеркивает Бойко.

Другая важная проблема, по ее словам – несвоевременные расчеты предприятий ТКЭ за газ с "Нафтогазом" и начисление штрафов. "Средств у таких предприятий нет, потому что как известно есть города, где 60-70% субсидиантов, которые не приносят "живых" денег. Кроме того существует угроза, что "Нафтогаз" не заключит новые договора, не будет вовремя подключено системное теплоснабжение, не будет подан вовремя газ и возможно произойдет задержка с началом отопительного сезона. То есть мало того, что не отремонтировали вовремя трубы, так еще и возможно не будет газа для приготовления тепла", — считает эксперт РПР.

Отвечая на вопрос, есть ли информация о распределении средств по регионам, Бойко отметила, что это распределение Минфин осуществляет на основании представлений ОГА. "Для меня загадка, каким образом происходит это распределение, ведь, если проанализировать как происходило ранее, то есть города и области, которые получили 100% возмещения, а есть города, где с начала года не было возмещений. Поэтому важно, чтобы произошло правильное и справедливое распределение средств, чтобы не получилось так, что Винница получила 100% средств, а Львов — как всегда 20%", — резюмировала эксперт.

Напомним, в изменениях в Госбюджет, которые вступили в силу 3 августа, предусмотрено 14 млрд грн дополнительных средств на субсидии. Участники рынка и эксперты отмечают, что значительную часть средств необходимо выделить уже в ближайшее время, чтобы компании смогли рассчитаться с "Энергорынком" за поставленную электроэнергию, а также с НАК "Нафтогаз Украины" за поставленный газ.

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коммуналка ЖКХ Опора субсидии Татьяна Бойко
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