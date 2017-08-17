Доллар подешевел на семь копеек. НБУ назвал курс гривны на завтра

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2983,4847 грн.
В четверг, 17 августа, Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на семь копеек.
Официальный курс гривны на 18 августа:
100 долларов — 2550,6409 грн (17 августа — 2557,2720);
100 евро — 2983,4847 грн (2994,5655);
10 рублей — 4,3050 грн (4,2870).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.