"Зрада" или "перемога".Что значит рост Украины в рейтинге Moody's

29 августа 2017, 22:14

На международных рынках наши еврооблигации выросли в рыночной цене, говорит Василий Юрчишин.

Василий Юрчишин

То, что агентство Moody's Investors Service повысило на одну ступень кредитный рейтинг Украины — с Caa3 до Caa2 — и изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный", свидетельствует о том, что инвесторы все-таки видят определенный потенциал к улучшению ситуации в Украине.

Об этом директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин рассказал в комментарии "Главреду".

"Не нужно преувеличивать значение повышения рейтинга Украины агентством Moody's до уровня Саа2. Ведь Украина по-прежнему остается в той части рейтинга, которая носит спекулятивный характер, причем довольно негативный. Поэтому нельзя утверждать, что это какая-то победа", — подчеркнул эксперт.

"Ведь пока что мы не достигли стабильности и должного роста, к сожалению. Украинская экономика все еще остается разбалансированной, в том числе в значительной степени из-за российской агрессии", — добавил экономист.

Однако, по его словам, не стоит и недооценивать этот факт: "Я даже думаю, что полезно воспринимать такой сигнал как позитивный. Ведь это указывает на то, что международные инвесторы признаю́т, что, вопреки сложностям, провала украинской экономики не произошло, что есть некоторые подвижки, направленные на улучшение экономического состояния, прежде всего, макроэкономической стабильности, что происходит некоторое укрепление национальной валюты, растет наполненность резервов, а бюджетные и платежные дефициты — незначительны. Думаю, именно эти моменты принимаются во внимание международными инвесторами".

"Подтверждением таких тенденций (слабых, но все-таки тенденций к улучшению) является то, что на международных рынках наши еврооблигации (прежде всего, те, которые были реструктуризированы) выросли в рыночной цене. Соответственно, это свидетельствует о том, что инвесторы видят определенный потенциал к улучшению", — говорит директор экономических и социальных программ Центра Разумкова.

"Так что нынешнее повышение Украины в рейтинге Moody's — это не "перемога" и не "зрада". К этому нужно относиться спокойно, как к одному из рабочих моментов. И лучше на этом не акцентировать внимание ни как на значительном достижении, ни как на "зраде". Лучше воспринимать это как один из незначительных, но позитивных сигналов", — подытожил Василий Юрчишин.

Ранее "Главред" сообщал, что Украина также резко улучшила позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса.

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