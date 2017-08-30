НБУ снова повысил курс гривны — доллар "потерял" восемь копеек

Национальный банк снова повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на восемь копеек.

Официальный курс гривны на 30 августа:

100 долларов — 2544,0576 грн (29 августа — 2551,5762);

100 евро — 3065,0806 грн (3042,7546);

10 рублей — 4,3464 грн (4,3582).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.