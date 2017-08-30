НБУ снова повысил курс гривны — доллар "потерял" восемь копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3065,0806 грн.
Национальный банк снова повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на восемь копеек.
Официальный курс гривны на 30 августа:
100 долларов — 2544,0576 грн (29 августа — 2551,5762);
100 евро — 3065,0806 грн (3042,7546);
10 рублей — 4,3464 грн (4,3582).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.