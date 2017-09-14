НБУ снизил курс гривны, доллар "отвоевал" восемь копеек

В четверг, 14 сентября, Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на восемь копеек.

Официальный курс гривны на 15 сентября:

100 долларов — 2616,2016 грн (14 сентября — 2607,9643);

100 евро — 3109,3556 грн (3124,0804);

10 рублей — 4,5286 грн (4,5224).

Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.