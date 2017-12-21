Рада освободила отечественные электромобили от налогов и акциза

Верховная Рада освободила от уплаты налога на добавленную стоимость и акциза на 2018 год отечественные электромобили, но лишила льгот по НДС электротакси и аренду электроавто.

За такое решение проголосовали 274 народных депутата, пишет "Интерфкс-Украина".

8 декабря Рада внесла поправки в Налоговый кодекс, согласно которым импорт в Украину электромобилей в 2018 году освобождается от уплаты НДС и акцизного сбора.

Кроме того, от уплаты НДС были освобождены операции по предоставлению услуг по перевозке пассажиров на такси, оснащенных исключительно электродвигателем (одним или несколькими), а также по предоставлению пассажирского электромобилей в аренду (лизинг, прокат, перевозку по заказу)

Ранее сообщалось, что импорт электромобилей с 2016 года был освобожден от уплаты ввозной пошлины, и операторы рынка ожидали отмену НДС и акцизного сбора.

О заинтересованности в создании сборки электромобилей в Украине с постепенным переходом к полномасштабному производству в 2015 году заявляла, в частности, гонконгская компания Bio Automotivе.

По данным Государственной фискальной службы, в январе-ноябре текущего года импорт электромобилей увеличился до 2676 шт., тогда как за весь 2016 год в страну было ввезено 2274 шт.

По оценке ведомства, при отсутствии таможенных платежей импортеры будут экономить более 20% стоимости.

"Например, если сейчас при ввозе подержанного бюджетного электрокара Nissan Leaf 2016 выпуска, оформленного ГФС по стоимости 5,6 тыс. долл, импортером было уплачено более 34,3 тыс. грн, то с нового года импортеры сэкономят более 20% средств за счет отсутствия таможенных платежей. С новой Tesla S, минимальная таможенная стоимость которой составляет 103,6 тыс. долл, сейчас необходимо уплатить почти 566,5 тыс. грн таможенных платежей", — считают в ГФС.

Напомним, 7 декабря Рада приняла государственный бюджет Украины на 2018 год.