"Тут повысят, там снимут". В соцсетях скептически отнеслись к повышению зарплат украинским учителям

Кабинет министров Украины на очередном заседании принял решение о повышении зарплат учителей с января нынешнего года.

"С января мы повысим заработную плату украинскому учителю", - цитируются на сайте правительства слова премьер-министра Владимира Гройсмана.

Также сообщается, что в абсолютных цифрах увеличенные зарплаты составят 6,5-8,5 тысячи в месяц в зависимости от категории педагога.

Затем глава Министерства образования и науки Лилия Гриневич заявила о том, что, согласно предварительным подсчетам ведомства, ожидаемая средняя зарплата украинского учителя в школе в январе должна составить 7,6 тысячи гривен в месяц.

Она также сообщила, что Кабмин принял еще одно постановление, которым увеличиваются предельные размеры надбавок учителям – с 20 до 30%.

Однако украинские пользователи соцсети Facebook встретили такие новости с серьезным скепсисом.

"Почему не говорят сколько ставок сократили? Почему не вспоминают, что молодые педагоги получают на 1000 меньше технического персонала? Это просто абсурд", − написала Мария Гатлан.

"Это разве "грязными" будут, потому что они не говорят о тех суммах которые учителя получат на руки", − прокомментировала Татьяна Шаргало.

"Почему молчат, что снимут (надбавку – ред.) за престижность. Не понимаю, зачем людей озлоблять против учителей. 20% снимут. На 25% повысят. То есть на 5%. А людям говорят на 25%", − удивилась Нина Конопацкая.

"Готовим мешки!!!", - с сарказмом прокомментировала новость Маргарита Адучеева.



"Ставки повысят, а надбавки к зарплате снимут", − резюмировала Наталья Полхович.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине с Нового года повысились минимальная зарплата и прожиточный минимум.