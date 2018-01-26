Дело о "долге Януковича". Суд в Англии отложил решение по апелляции Украины

В пятницу, 26 января, в Англии Апелляционный суд завершил рассмотрение апелляции Украины на решение Высокого суда Лондона, обязывающее выплатить России 3 млрд долларов "долга Януковича" по выпущенным нашей страной в 2013 году еврооблигациям.

В то же время суд отложил вынесение решения на более поздний срок, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

"После завершения заседания судьи отложили вынесение решения на более поздний срок. О результатах апелляционного рассмотрения будет сообщено после объявления Апелляционным судом Англии своего решения", — говорится в сообщении.

Минфин отметил, что в течение 5 дней, пока длилось заседание, команда юридических советников Украины привела веские правовые аргументы Украины для рассмотрения судейской коллегией в составе трех высококвалифицированных и опытных судей Апелляционного суда.

Напомним, 21 сентября 2017 года Украина частично возместила России судебные расходы в деле "долга Януковича".

Кроме того, 16 ноября стало известно о том, что Россия готова продать долг другому государству.