В Минюсте рассказали о секретном плане, как получить с "Газпрома" 2,6 млрд долларов

Для взыскания с российского "Газпрома" 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража Министерство юстиции Украины разработало план, заявил министр юстиции Павел Петренко.

Министр напомнил, что Украина уже взыскала с Газпрома 100 миллионов гривень в госбюджет.

"Что касается активов на территории других стран, то у нас есть план, который я не буду озвучивать, потому что это должно быть сюрпризом для должника", — подчеркнул Петренко в эфире одного из телеканалов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина арестовала все активы "Газпрома" и конфисковал средства.