Супрун пообещала врачам доход до 100 тыс. грн в месяц

Врачебная практика сможет приносить доход до 100 тысяч гривен в месяц.

Такие расчеты озвучила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в прямом эфире "Радио Свобода", пишет Украинская правда.

Также она прокомментировала ход внедрения медреформы, в частности кампании "Врач для каждой семьи". По состоянию на 5 апреля, по данным руководительницы ведомства, записались в систему более 1200 врачей и 200 тыс. пациентов.

Супрун объяснила, что сейчас подписать декларацию с семейным врачом, педиатром или терапевтом можно только посетив заведение лично. А вот с мая 2018 года соглашение с врачом можно будет подписать и дистанционно. "По телефону, или врач может приехать домой и записать пациента, который не может приехать к своему врачу. Дистанционно, не в стационарном компьютере", – уточнила чиновница.

При этом Супрун не смогла назвать дедлайн для подписания деклараций. "Есть дата, когда врачи должны зарегистрироваться в системе – до 1 июля. Потому что с этого времени меняется принцип финансирования: врачи будут получать финансирование по тарифам", – уточнила она.

На вопрос, какие зарплаты будут получать врачи, Ульяна Супрун ответила, что тут важно понимать "сколько врач сможет заработать, если будет больше работать". По ее подсчетам, врачи, которые будут обслуживать "2000 пациентов, половину из которых по тарифу 370 грн, а вторая половина – или дети, или пожилые люди, где почти в четыре раза (дороже – ред.), то в этом случае врач может зарабатывать в год достаточно много".

При этом руководительница МОЗ уточнила, что из этих сумм должны будут высчитываться коммунальные платежи и зарплата медсестер.

"Мы просчитали и увидели, что это может быть от 10 тыс. до 100 тыс. грн, в зависимости от того сколько пациентов и какие они. В месяц", – резюмировала Супрун.

Ранее Супрун "сорвала покровы" с вредности сквозняков для здоровья. Площадкой для обращения к украинцам и.о. главы Минздрава Украина выбрала свою страницу в Facebook.

Напомним, Супрун также развенчивала мифы о пользе флюорографии и перекиси водорода, а в довершении разрешила мочить пробу Манту.