Искореним старые кадры: в команде Зеленского предложили реформу ГПУ, СБУ и ДФС

2 апреля 2019, 23:08

Шоумен поддерживает перезапуск системы правоохранительных органов.

Данилюк
Данилюк рассказал о радикальных реформах, которые инициировал Зеленский / Фото: Reuters

Экс-министр финансов Александр Данилюк, который является членом команды кандидата в президенты Владимира Зеленского, утверждает, что шоумен выступает за радикальную трансформацию силовых структур страны.

"Наш подход к реформированию и Генеральной прокуратуры, и всех органов, которые я перечислил (Службы безопасности Украины и Государственной фискальной службы - ред.) – искоренить полностью этот вирус коррупции и старых подходов, который там находится вместе с людьми, и запустить эти структуры заново", - цитирует Данилюка Интерфакс-Украина.

Финансист полагает, что правоохранительная реформа после Революции Достоинства оказалась провальной.

Данилюк заявил, что ГПУ необходимо ликвидировать полностью, а СБУ должна заниматься исключительно вопросами конрразведки. Он высказался за искоренение старых кадров во всех правоохранительных органах, которые должны в будущем возглавить специалисты "не из системы".

Данилюк добавил, что создание Службы финансовых расследований вместо налоговой милиции и подразделений других силовых структур, оказывающих давление на бизнес, остается одним из главных приоритетов команды Зеленского. Он подчеркнул, что шоумен сам является политиком "не из системы", поэтому поддерживает радикальное реформирование.

Напомним, Зеленский в случае своей победы во втором туре президентских выборов будет готов компетентно обсуждать любые вопросы с президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Александр Данилюк
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

00:09
В России семья затравленной за письмо Путину девочки решила вопрос с жильем
02 апреля, вторник
23:45
В Сети спорят из-за откровенного конкурса красоты в КПИ, фото18+ Фото
23:26
"Молчите и завидуйте": Каспаров ответил российским критикам президентских выборов в Украине Видео
23:08
Искореним старые кадры: в команде Зеленского предложили реформу ГПУ, СБУ и ДФС
22:55
Книжное аутодафе: священники публично сожгли книги о Гарри Поттере и Сумерки Видео
22:35
"Ты меня узнаешь полюбе": Потап и Mozgi номинированы на престижную мировую премию Видео
22:20
"Не узнал вас без одежды": Никитюк ошеломила поклонников голыми фото из ванной Фото Видео
22:02
"Мы окружены": Хабиб Нурмагомедов рассказал, о чем говорил с Путиным Видео
22:00
Экс-супруг Началовой выиграл у нее суд по делу о 20 млн
21:46
Евангелие и селянские вилы, сумки Dior и Chanel: что задекларировали главные политики Украины Видео
21:13
Жириновский собрался присоединять юго-восток Украины к России Видео
20:45
За полет Бойко и Медведчука в Москву будут отвечать пограничники и авиаслужба
20:41
Члена ЦИК нашли повешенной: что известно
20:08
Жертвы обстрела на Донбассе: погибла пулеметчица и доброволец
19:57
В Одессе молдавский консул попался на взятке
19:39
В Украине собрались строить автоматизированные многоэтажные парковки
19:27
Социолог оценила вероятность Майдана в случае поражения Зеленского
19:25
Не стало великого лётчика-испытателя мнение
18:42
Букмекеры со всего мира сошлись во мнении по результатам второго тура выборов Фото
18:40
Почти 3 триллиона: Ирина Луценко "не по приколу" обсчиталась с потерями ПриватБанка Фото Видео
18:03
Тепло откладывается до выходных: антициклон принесет ночные морозы Видео
17:55
Конституционный суд разрешил переименовать Днепропетровскую область – СМИ
17:35
Новый валютный тренд: в НБУ дали неожиданный прогноз по курсу доллара в Украине Видео
17:28
"Женя, подберите слюни": Гладковский назвал причины иска в суд на миллиардера Черняка
17:15
Стокгольмский арбитраж принял неожиданное решение по спору Газпрома и Нафтогаза
17:10
Пограничники отчитываются об активном обустройстве украинско-российской границы
16:47
В Минобороны рассказали, кого не коснется весенний призыв-2019
16:40
Станислав Кондрашов провёл опрос: насколько хорошо избиратели разбираются в политике пресс-релиз
16:28
Глубокое декольте и стройные ноги: Настя Каменских завела сеть сексуальным фото
16:25
Специальный трейлер Мстители: Финал на русском: показана трогательная встреча Тони Старка и Капитана Америка Видео
16:10
Тимошенко о результатах выборов: "мы потеряли один шанс, но есть другой"
15:25
"Было очень тяжело": знаменитый футболист пожаловался на расизм на украинских стадионах
15:16
"Старые политики - отработанный материал": Политолог объяснил, почему Зеленский разгромил конкурентов
14:43
Застрелил рэпера и зарезал его фанатов: в сети появилось жуткое видео убийства Nipsey Hussle Видео
14:35
"Общество злобных уродцев": Алексей Панин в Сети "наехал" на всех жителей России
14:22
Нафтогаз похвастался привлечением страхового покрытия на 1 млрд долларов из КНР Видео
13:55
Снег в апреле: синоптик предупредила о заморозках, но обнадежила новым потеплением Видео
13:47
Чат с российским журналистом Леонидом Радзиховским
13:47
"Ни один не справится": Тимошенко отказала в своей поддержке во втором туре Зеленскому и Порошенко Видео
13:42
Оля Полякова и экс-ВИА Гра сцепились в соцсетях из-за Зеленского
13:32
У Зеленского объявили о готовности к переговорам с Путиным и Трампом
13:15
Социолог спрогнозировала дальнейшую политическую карьеру Святослава Вакарчука
13:05
Тимошенко заявила, что смирилась с фальсификацией президентских выборов
12:40
Комик, выведший из кризиса столицу Исландии, пожелал успеха и дал совет Зеленскому
12:16
"Сколько уже можно ноги раздвигать?": Ольга Бузова разозлила фанов вульгарной позой
12:08
Россия по уровню демократии не идет ни в какое сравнение с Украиной мнение
12:06
"Спекуляции после первого тура выборов": эксперты спрогнозировали валютный курс в апреле Видео
11:44
В Центризбиркоме рассказали, как и за кого на выборах президента голосовали украинцы за рубежом
11:32
В ЕС обвинили Украину в использовании лазеек в Соглашении об ассоциации для наращивания экспорта курятины Видео
11:07
"Трендовый цвет 2019": Маша Ефросинина попала под шквал критики из-за "ЗЕленого" платья
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться