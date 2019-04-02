Искореним старые кадры: в команде Зеленского предложили реформу ГПУ, СБУ и ДФС

Данилюк рассказал о радикальных реформах, которые инициировал Зеленский / Фото: Reuters

Экс-министр финансов Александр Данилюк, который является членом команды кандидата в президенты Владимира Зеленского, утверждает, что шоумен выступает за радикальную трансформацию силовых структур страны.

"Наш подход к реформированию и Генеральной прокуратуры, и всех органов, которые я перечислил (Службы безопасности Украины и Государственной фискальной службы - ред.) – искоренить полностью этот вирус коррупции и старых подходов, который там находится вместе с людьми, и запустить эти структуры заново", - цитирует Данилюка Интерфакс-Украина.

Финансист полагает, что правоохранительная реформа после Революции Достоинства оказалась провальной.

Данилюк заявил, что ГПУ необходимо ликвидировать полностью, а СБУ должна заниматься исключительно вопросами конрразведки. Он высказался за искоренение старых кадров во всех правоохранительных органах, которые должны в будущем возглавить специалисты "не из системы".

Данилюк добавил, что создание Службы финансовых расследований вместо налоговой милиции и подразделений других силовых структур, оказывающих давление на бизнес, остается одним из главных приоритетов команды Зеленского. Он подчеркнул, что шоумен сам является политиком "не из системы", поэтому поддерживает радикальное реформирование.

Напомним, Зеленский в случае своей победы во втором туре президентских выборов будет готов компетентно обсуждать любые вопросы с президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.