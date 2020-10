Шварценеггер поздравил Кличко с победой на выборах

Кличко рассказал, что Шварценеггер поздравил его с победой на выборах / УНИАН

Во вторник, 26 октября, градоначальник Киева Виталий Кличко сообщил, что его поздравил с победой на выборах мэра всемирно известный актер, культурист, бывший губернатор Калифорнии (США) Арнольд Шварценеггер.

Свое сообщение на странице в социальной сети Facebook Кличко проиллюстрировал фотографией результатов экзитпола Института развития города, подписанной так: "Виталий, поздравления! Горжусь тобой. Всего наилучшего. Твой друг Арнольд" (Vitali, congratulations. I am so proud of you. All the best. Your friend Arnold).

Также Кличко рассказал, что Шварценеггеру сделали операцию на сердце.

"Друзья! Несколько дней назад моему другу Арни сделали операцию на сердце. Поставили новый аортальный клапан. Но он сильный и победитель! Чувствует себя хорошо. И следит за событиями в Украине :)", - сказал Кличко.

