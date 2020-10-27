Шварценеггер поздравил Кличко с победой на выборах

Всемирно известный актер прислал мэру Киева поздравление.
Во вторник, 26 октября, градоначальник Киева Виталий Кличко сообщил, что его поздравил с победой на выборах мэра всемирно известный актер, культурист, бывший губернатор Калифорнии (США) Арнольд Шварценеггер.
Свое сообщение на странице в социальной сети Facebook Кличко проиллюстрировал фотографией результатов экзитпола Института развития города, подписанной так: "Виталий, поздравления! Горжусь тобой. Всего наилучшего. Твой друг Арнольд" (Vitali, congratulations. I am so proud of you. All the best. Your friend Arnold).
Также Кличко рассказал, что Шварценеггеру сделали операцию на сердце.
"Друзья! Несколько дней назад моему другу Арни сделали операцию на сердце. Поставили новый аортальный клапан. Но он сильный и победитель! Чувствует себя хорошо. И следит за событиями в Украине :)", - сказал Кличко.
Выборы мэра Киева 2020 - о чем сообщалось ранее:
- Выборы 2020 в Киеве завершились победой действующего мэра Виталия Кличко, если верить результатам параллельного подсчета голосов избирателей, который провела партия мэра – Удар.
- Как заявила на брифинге 26 октября глава избирательного штаба партии Удар Оксана Продан, Кличко набрал 50,9% голосов. То есть необходимости во втором туре выборов киевского городского головы нет.
- Результаты экзитпола группы Рейтинг свидетельствуют, что на выборах мэра Киева Виталий Кличко набрал только 47,8%. То есть второй тур будет.
- Экзитпол для студии Савика Шустера дает цифру в 45,93% для Виталия Кличко.
- 24 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что у него диагностирован китайский коронавирус. Кличко добавил, что должен самоизолироваться и будет работать дома.