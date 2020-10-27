УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Выборы-2020

Шварценеггер поздравил Кличко с победой на выборах

27 октября 2020, 16:20

Всемирно известный актер прислал мэру Киева поздравление.

Кличко
Кличко рассказал, что Шварценеггер поздравил его с победой на выборах / УНИАН

Во вторник, 26 октября, градоначальник Киева Виталий Кличко сообщил, что его поздравил с победой на выборах мэра всемирно известный актер, культурист, бывший губернатор Калифорнии (США) Арнольд Шварценеггер.

Свое сообщение на странице в социальной сети Facebook Кличко проиллюстрировал фотографией результатов экзитпола Института развития города, подписанной так: "Виталий, поздравления! Горжусь тобой. Всего наилучшего. Твой друг Арнольд" (Vitali, congratulations. I am so proud of you. All the best. Your friend Arnold).

Также Кличко рассказал, что Шварценеггеру сделали операцию на сердце.

"Друзья! Несколько дней назад моему другу Арни сделали операцию на сердце. Поставили новый аортальный клапан. Но он сильный и победитель! Чувствует себя хорошо. И следит за событиями в Украине :)", - сказал Кличко.

Выборы мэра Киева 2020 - о чем сообщалось ранее:

  • Выборы 2020 в Киеве завершились победой действующего мэра Виталия Кличко, если верить результатам параллельного подсчета голосов избирателей, который провела партия мэра – Удар.
  • Как заявила на брифинге 26 октября глава избирательного штаба партии Удар Оксана Продан, Кличко набрал 50,9% голосов. То есть необходимости во втором туре выборов киевского городского головы нет.
  • Результаты экзитпола группы Рейтинг свидетельствуют, что на выборах мэра Киева Виталий Кличко набрал только 47,8%. То есть второй тур будет.
  • Экзитпол для студии Савика Шустера дает цифру в 45,93% для Виталия Кличко.
  • 24 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что у него диагностирован китайский коронавирус. Кличко добавил, что должен самоизолироваться и будет работать дома.

местные выборы в Украине Виталий Кличко Арнольд Шварценеггер новости Украины выборы мэра Киева 2020 Местные выборы в Украине 2020
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

16:36
Netflix продолжает экранизировать игры
16:28
У Зеленского оценили ситуацию с водой для населения в Крыму Видео
16:25
​В ЕС отреагировали на конфликт между Украиной и Венгрией​ Видео
16:21
Молодая жена Павлика поделилась фото с голой грудью
16:20
Шварценеггер поздравил Кличко с победой на выборах Видео
Реклама
16:03
Грипп: симптомы, профилактика, способы передачи Видео
15:50
В Минфине рассказали, сколько потратили денег из COVID-фонда Видео
15:50
Xiaomi умеет удивлять: представлен самый дешевый флагман на рынке Фото Видео
15:49
Ляшко уточнил условия ужесточения карантина в Украине Видео
15:41
Хорватский сценарий для Донбасса: в России резко отреагировали на инициативу Видео
15:32
Петросян рассказал, как себя чувствует
15:27
Запрет на секс до брака и бои женщин за мужчин - прогноз по пандемии Covid-19
15:08
Знаменитая суперкороткая челка из 70-х возвращается в моду - фото Фото
15:05
Ученые назвали точный признак приближающейся смерти от коронавируса Видео
14:55
Дарья Петрожицкая​ откровенно призналась, почему ушла с Танцев со звездами​​ Видео
14:42
Вы готовы? Появились первые видео с распаковкой PlayStation 5 Фото Видео
14:22
Мендель подтвердила вспышку коронавируса в Офисе президента Видео
14:14
Петросяна экстренно госпитализировали с COVID-19
13:59
"Против нас развернули террористическую войну​": Лукашенко отреагировал на массовые забастовки в Беларуси Видео
13:57
Солист Би-2 "подхватил" коронавирус и лечится
Реклама
13:41
Лукашенко придумал, как наказать студентов за участие в акциях протестов Видео
13:34
Закрытие школ на карантин в борьбе с COVID-19 малоэффективно – ВОЗ Видео
13:10
Украина внесла в черный список венгерских чиновников​: Будапешт резко отреагировал Видео
13:04
Как выйти из токсичных отношений, если вы все еще любите: Видео
12:48
В Офисе президента возможна вспышка коронавируса - СМИ
12:46
Кадыров назвал Макрона лидером терроризма и припугнул трагедиями Видео
12:35
Кабмин забрал деньги из программы по борьбе с раком и отдал на дороги
12:24
Судьба Сытника зависла в воздухе: в Минюсте назвали причину Видео
12:20
В Украине планируют выявлять коронавирус новыми методами​ Видео
12:07
Хэллоуин заглянул в GOG — праздничная распродажа со скидками до 90 %
12:00
Самый модный бежевый маникюр осень 2020 с золотом и абстракцией - фото Фото
11:54
Давно такого не было: синоптики удивили прогнозом на ноябрь Видео
11:49
Лукашенко понимает, что его время подходит к концу мнение
11:46
"Государственный рэкет": эксперт объяснил, как Нафтогаз взвинтил цены на голубое топливо Видео
11:37
В Минобороны России назвали главную цель "цветной революции" в Беларуси Видео
11:30
Спят на мешках с бюллетенями: в Украине главы участков сутки не могут сдать протоколы Видео
11:03
У Земфиры обнаружили коронавирус: что известно о ее состоянии
11:00
Ученые выявили настоящий "работающий" метод борьбы с раком Видео
10:57
В Киеве и шести областях больницы для больных коронавирусом забиты до отказа Видео
10:56
Игра, в которой можно заняться сексом со Сталином, вызвала международный скандал Фото
Реклама
10:50
В Польше произошли массовые беспорядки из-за запрета абортов​: люди пошли на кардинальные меры Фото Видео
10:34
Минздрав планирует проводить миллион тестирований на COVID-19 за месяц Видео
10:31
Лузеры выборов-2020: чье политическое будущее теперь под вопросом мнение
10:23
Степанов рассказал, сколько тестов на коронавирус врут о наличии болезни Видео
10:08
В Украине резко подорожал газ: сколько будем платить с 1 ноября
10:04
Высокий холестерин: боль в этих местах является признаком Видео
10:02
Сюрпризы второго тура: какие города могут удивить результатом выборов мнение
09:47
Ляшко заявил, что у Украины нет статуса разработчика вакцины от коронавируса Видео
09:32
Запрет для каждого: Россия пошла на беспрецедентные меры из-за COVID-19 Видео
09:08
Венедиктова поставила "неуд" НАБУ, САП и ГБР и установила дедлайны Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять