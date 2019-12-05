Эксперт назвала витамин-"защитник" легких: в каких продуктах содержится

Витамин-"защитник" легких есть в жирных молочных продуктах, поделилась эксперт / minagro.gov.ua

Зимой для защиты дыхательных путей нужно есть продукты, в которых содержится витамин А или его предшественник - бета-каротин.

Чтобы защитить легкие, в частности, нужно есть жирную рыбу и молочку, рассказала диетолог Светлана Фус в видеоролике, опубликованном на ее странице в Instagram.

Эксперт добавила, что бета-каротина достаточно много содержится в моркови, после поступления в организм он превращается в витамин А, а этот витамин идет на защиту наших легких.

"…наступают холода, и на самом деле очень важно защитить нашу дыхательную систему. Слизистая наших бронхов и наших легких очень нуждается в защите… и одним из элементов, который выполняет такую защиту, является витамин А", - сказала Фус.

Диетолог подчеркнула, что витамин А является продуктом животного происхождения. "…он содержится в яйцах, масле сливочном, молочных продуктах, жирных молочных продуктах, в сыре, есть он в рыбе жирной, есть, например, в печени трески. Эти продукты должны присутствовать в нашем рационе…", - добавила она.

Ранее эксперт по правильному питанию, диетолог Ольга Усенко посоветовала зимой включить в свое меню корнеплоды, цельнозерновую овсянку, цветную капусту или брокколи, мед и супы.