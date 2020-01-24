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Подойдут даже начинающим: эксперт показала топ-3 лучших упражнений по боди балету

24 января 2020, 02:23

Боди балет полезен для мышц и абсолютно безопасен для суставов.

Екатерина Медушкина
Екатерина Медушкина / Фото instagram.com/katya_medushkina

Боди балет – идеальный вид фитнеса для тех, кто не любит изнурительные тренировки, но при этом хочет держать свое тело в хорошей форме, а также развить в себе гибкость. Диетолог и эксперт по правильному питанию Екатерина Медушкина, которая ранее показала упражнения для растяжки, посоветовала топ-3 лучших упражнений по боди балету, которые подойдут даже для женщин, которые никогда раньше не занимались фитнесом. Все они полезны для мышц и абсолютно безопасны для суставов. 

Для того, чтобы провести тренировку, пуанты не понадобятся, однако для того, чтобы сохранять равновесие, эксперт посоветовала взять, к примеру, швабру.

Боди балет тренировка - упражнение №1

Ноги поставить в третью позицию (правая стопа перед левой, пятка упирается в ложбинку на левой стопе). Руки вывести перед собой, локти скруглить.

Из этого положения одновременно поднять правую руку вверх, левую опустить вниз. Потом развести в стороны, вывести перед собой, левую руку поднять вверх, а правую - опустить.

Спина при этом должна быть прямая, руки всегда жесткие, в каждой точке во время выполнения упражнения нужно зафиксироваться.

Упражнение выполняется 16 раз - по 8 на каждую руку. Это упражнение хорошо прорабатывает мышцы спины. 

Боди балет тренировка - упражнение №2

Руки развести в стороны, локти скруглить. Из этого положения провернуть ладони вверх и вернуться в исходное положение. Руки поднимаются чуть выше параллели пола. 

Упражнение повторять 12 раз, оно также хорошо прорабатывает мышцы спины. 

Боди балет тренировка - упражнение №3

Ноги в третьей позиции, руки внизу, перед собой, локти скруглены. Нужно выполнить такую комбинацию:

  • Наклоняем корпус вниз (спина прямая), руки при этом поднимаем вверх.
  • Возвращаемся в исходное положение, руки поднимаем вверх, отклоняем корпус назад.
  • В исходное положение, руки в стороны.
  • Делаем наклон сначала вправо (левую руку поднимаем вверх, тянем вправо), а потом то же самое влево.

Комбинацию нужно повторить 7-8 раз.

Напомним, ранее Екатерина Медушкина показала комплекс упражнений, которые помогут подтянуть живот так, чтобы вместо ненавистного "желе" появились заветные "кубики". Кроме того, эксперт показала супер жиросжигающие упражнения

Боди балет тренировка видео

Сегодня приглашаю вас подглядеть, как мы тренируемся в проекте "Стройность и баланс"! ⠀ Эти упражнения - из тренировки по боди-балету. Тренировки, где мы становимся настоящими балеринками! ? Не волнуйтесь, пуанты не нужны. ⠀ Не забудьте нажать на ❤, и поехали! ⠀ ?Упражнение 1 ⠀ Ноги в третьей позиции (правая стопа перед левой, пятка упирается в ложбинку на левой стопе). Руки выводим перед собой, локти скруглены. ⠀ Из этого положения одновременно поднимаем правую руку вверх, левую опускаем вниз. Потом разводим в стороны, выводим перед собой, левую руку поднимаем вверх, а правую опускаем. ⠀ Спина прямая, руки всегда жесткие, в каждой точке задерживаемся. ⠀ Всего 16 раз (по 8 на каждую руку). ⠀ ?Упражнение 2 ⠀ Развели руки в стороны, локти скруглены. Из этого положения проворачиваем ладони вверх и возвращаемся в исходное положение. ⠀ Повторяем 12 раз. ⠀ ?Упражнение 3 ⠀ Ноги в третьей позиции, руки внизу, перед собой, локти скруглены. И делаем комбинацию: ⠀ - Наклоняем корпус вниз (спина прямая), руки при этом поднимаем вверх. - Возвращаемся в исходное положение, руки поднимаем вверх, отклоняем корпус назад. - В исходное положение, руки в стороны. - Делаем наклон сначала вправо (левую руку поднимаем вверх, тянем вправо), а потом то же самое влево. ⠀ Повторяем комбинацию 7-8 раз. ⠀ Это вам для затравочки небольшая часть тренировки ? Кто хочет больше - жду вас проекте "Стройность и баланс", где мы худеем благодаря только таким, спокойным, но очень эффективным тренировкам! ⠀ Напишите мне ✉ в директ, чтобы записаться или задать какие-то вопросы. ⠀ Кто сделал тренировку, пишите свои ощущения в комментариях! Почувствовали работу рук и плеч? #КатяМедушкина_упражнения

Публикация от ??‍♀️ХУДЕЮТ ДАЖЕ НЕХУДЕЮЩИЕ (@katya_medushkina)

здоровье фитнес упражнения новости Украины Екатерина Медушкина боди балет
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