Подойдут даже начинающим: эксперт показала топ-3 лучших упражнений по боди балету

Екатерина Медушкина / Фото instagram.com/katya_medushkina

Боди балет – идеальный вид фитнеса для тех, кто не любит изнурительные тренировки, но при этом хочет держать свое тело в хорошей форме, а также развить в себе гибкость. Диетолог и эксперт по правильному питанию Екатерина Медушкина, которая ранее показала упражнения для растяжки, посоветовала топ-3 лучших упражнений по боди балету, которые подойдут даже для женщин, которые никогда раньше не занимались фитнесом. Все они полезны для мышц и абсолютно безопасны для суставов.

Для того, чтобы провести тренировку, пуанты не понадобятся, однако для того, чтобы сохранять равновесие, эксперт посоветовала взять, к примеру, швабру.

Боди балет тренировка - упражнение №1

Ноги поставить в третью позицию (правая стопа перед левой, пятка упирается в ложбинку на левой стопе). Руки вывести перед собой, локти скруглить.

Из этого положения одновременно поднять правую руку вверх, левую опустить вниз. Потом развести в стороны, вывести перед собой, левую руку поднять вверх, а правую - опустить.

Спина при этом должна быть прямая, руки всегда жесткие, в каждой точке во время выполнения упражнения нужно зафиксироваться.

Упражнение выполняется 16 раз - по 8 на каждую руку. Это упражнение хорошо прорабатывает мышцы спины.

Боди балет тренировка - упражнение №2

Руки развести в стороны, локти скруглить. Из этого положения провернуть ладони вверх и вернуться в исходное положение. Руки поднимаются чуть выше параллели пола.

Упражнение повторять 12 раз, оно также хорошо прорабатывает мышцы спины.

Боди балет тренировка - упражнение №3

Ноги в третьей позиции, руки внизу, перед собой, локти скруглены. Нужно выполнить такую комбинацию:

Наклоняем корпус вниз (спина прямая), руки при этом поднимаем вверх.

Возвращаемся в исходное положение, руки поднимаем вверх, отклоняем корпус назад.

В исходное положение, руки в стороны.

Делаем наклон сначала вправо (левую руку поднимаем вверх, тянем вправо), а потом то же самое влево.

Комбинацию нужно повторить 7-8 раз.

Напомним, ранее Екатерина Медушкина показала комплекс упражнений, которые помогут подтянуть живот так, чтобы вместо ненавистного "желе" появились заветные "кубики". Кроме того, эксперт показала супер жиросжигающие упражнения.

Боди балет тренировка видео