Всегда есть под рукой: эксперт назвала альтернативу спортивному инвентарю

Екатерина Медушкина / Фото instagram.com/katya_medushkina

Эксперт по правильному питанию и коррекции веса Екатерина Медушкина, которая ранее показала топ-3 лучших упражнений по боди балету, дала полезные советы, чем заменить спортивный инвентарь, если у вас дома нет ни гантелей, ни эспандеров, ни другого спортивного оборудования.

Чтобы тренироваться, необязательно бежать в спортивный магазин за инвентарем. Можно воспользоваться тем, что есть под рукой. Итак, вам понадобится: пакет со стиральным порошком, бутылка с любым бытовым жидким средством (которую удобно держать в руке), две бутылки с водой и коврик. Любой утяжелитель можно заменить на что угодно другое такого же веса.

Упражнение №1

Берем в руки пакет с порошком, ноги ставим широко. Опускаемся в плие, поднимаем на носок одну стопу, опускаем. Потом поднимаем и опускаем вторую.

Упражнение выполняется в 3 подхода по 15 повторений.

Упражнение №2

Берем в одну руку бутылку с бытовым средством – она будет выполнять роль гантели. Одну ногу выводим вперед, чуть сгибаем колено. Задняя нога прямая, корпус наклонен вперед примерно на 45 градусов или ниже. Сгибаем руку в локте, уводя ее за корпус.

Упражнение выполняется в 3 подхода по 17 повторений.

Упражнение №3

Ложимся на спину, берем в каждую руку по бутылке воды. Поднимаем руки вверх, они чуть согнуты в локтях, во время выполнения упражнения остаются в таком же положении.

Медленно разводим руки (сводя лопатки), когда локтями коснулись пола, начинаем их сводить. При этом важно следить, чтобы работала именно грудная мышца, а не руки.

Упражнение выполняется в 3 подхода по 20 повторений.

Напомним, ранее Екатерина Медушкина показала комплекс упражнений, которые помогут подтянуть живот так, чтобы вместо ненавистного "желе" появились заветные "кубики". Кроме того, эксперт показала супер жиросжигающие упражнения и рассказала, как похудеть при большом весе.