Развеян популярный миф о суши

Суши могут быть вредны / Фото pixabay.com

Бытует мнение, что суши и роллы - это исключительно полезный для организма и диетический продукт. Однако, эксперт по правильному питанию Екатерина Медушкина развеяла этот миф, рассказав о вреде суши и роллов.

Вред суши для организма

Один из ингредиентов суши - белый рис. По словам диетолога, это зерно лишено всех своих оболочек, всей клетчатки и всех полезных свойств. По сути, в нем остается только крахмал и клейковина.

"Основную его часть составляют быстрые углеводы. Нарушение структуры зерна ускоряет расщепление и усвоение глюкозы. Чем больше зерно подвергается какому-либо воздействию, тем менее оно полезно, тем больше у него гликемический индекс. Так что, белый рис - это пустые калории, не несущие пользы", - написала Медушкина в Instagram.

Кроме того, в рис для суши добавляют смесь уксуса, соли и сахара – это совсем не делает его полезнее.

По словам диетолога, рис – это не единственный ингредиент, который вызывает сомнения. По ее словам, чтобы снизить себестоимость порции, в заведениях и доставках используются продукты не лучшего качества. В частности, часто вместо сыра Филадельфия в роллы добавляют его более дешевые аналоги на растительных жирах. Кроме того, аппетитные шапочки на роллах – это совсем не полезный майонез, а кроме того при приготовлении суши используют красители.

"Казалось бы, чем может навредить имбирь, но из-за его уксусно-сахарного маринада и красителя, все полезные свойства имбиря сходят на нет. Также в роллах часто используется подкрашенная икра и крабовые палочки. Состав палочек вообще достоин отдельного поста!", - отметила Медушкина.

Если вы предпочитаете горячие роллы, то стоит иметь ввиду, что любой кляр и жарка во фритюре автоматически превращают даже полезное блюдо в жирный фастфуд.

Вызывает много вопросов и соевый соус, считает диетолог. Во-первых, он содержит в себе много соли, которая задерживает жидкость в организме. А, во-вторых, в супермаркетах мы часто покупаем не настоящий соус, а солёный раствор, полный красителей и консервантов.

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