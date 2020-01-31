Удар по жиру и дряблой коже: эксперт назвала топ-3 уходовых процедур

Уходовые процедуры работают только в комплексе с тренировками и правильным питанием / Фото pixabay.com

Диетолог и эксперт по коррекции веса Екатерина Медушкина, которая раньше рассказала, чем можно заменить спортивный инвентарь при домашних тренировках, назвала три уходовые процедуры, которые помогут убрать дряблую кожу на животе.

Кофейный скраб

Скраб – одно из лучших средств по борьбе с дряблой кожей в районе живота. Он улучшает микроциркуляцию крови, которая насыщает клетки питательными веществами и вымывает продукты распада жиров. Медушкина рекомендует использовать кофейный скраб один раз в 2-3 дня.

Как приготовить кофейный скраб

Ингредиенты:

молотый кофе;

горячая вода (80 градусов);

оливковое масло;

молотая корица;

эфирное масло.

Все ингредиенты нужно смешать до однородной густой массы, нанести на разогретое под горячим душем тело и хорошенько помассировать около 5 минут каждую зону. Скраб смыть теплой водой и увлажнить кожу кремом.

Ваккумный массаж

Эффективен ли ваккумный массаж? Да, если делать его через день курсом в 10 дней. Ваккумный массаж лучшает кровообращение, обмен веществ, усиливает работу дренажной системы организма, выводит шлаки.

Как сделать ваккумный массаж в домашних условиях

Прежде всего нужно взять любое массажное масло и "банки" для самомассажа. На кожу нанести масло, разогревать ее поглаживающими движениями около 5 минут. Потам взять баночки для массажа и массировать живот по часовой стрелке круговыми движениями.

Глиняное обертывание

Такая уходовая процедура как глиняное обертывание приносит много пользы. Обертывание усиливает приток крови к коже, выводит токсины и лишнюю жидкость, придает коже упругость. Глиняное обертывание нужно делать 2-3 раза в неделю.

Глиняное обертывание дома

Вам понадобится сухая глина - голубая или черная, а также теплая вода или теплое молоко 2,5% жирности.

Глину и воду (молоко) тщательно перемешать, нанести смесь на разогретые живот и бока, обмотать пленкой, а сверху - теплым шарфом или одеялом. Держать 30 минут. Потом смыть глину теплой водой и нанести увлажняющий крем.

"Все уходовые процедуры работают ТОЛЬКО в комплексе с питанием и регулярными тренировками!", - резюмировала Катя Медушкина в Instagarm.

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Напомним, эксперт по правильному питанию Ирина Кайданович написала в Instagram, как избавиться от жира в области живота.

Как сообщал Главред, избавиться от жира на животе одними тренировками не получится, поэтому эксперты рекомендуют обратить внимание на изменение рациона.