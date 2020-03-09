Названа главная ошибка современных родителей

Родителям нельзя прививать детям собственные представления о жизни, сообщила психолог / УНИАН

Российский психолог Людмила Петрановская сообщила, что у родителей есть обязанность сориентировать детей в том, в каком мире им предстоит жить, но современные мамы и папы продолжают пытаться привить детям собственные представления.

Установки и знания, которые родители пытаются привить детям, больше не работают, рассказала эксперт в интервью Zn.ua.

По словам собеседницы, родители обсуждают и переживают то, что было 10 лет назад.

"Мы продолжаем делать попытки привить детям собственные представления, но эти знания и установки больше не работают. Мы все время переживаем из-за того, что на самом деле уже прошло…", – поделилась Петрановская.

Ранее педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий программы Школа доктора Комаровского Евгений Комаровский говорил, что родителям нужно правильно любить своих детей. Врач подчеркнул, что детям необходимо уделять внимание, а не просто давать сладости.