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Врачи научились предугадывать скорую смерть пациента по глазам

14 августа 2020, 06:33

На риск скорой кончины может указывать размер зрачка у пациента.

глаза
Глаза могут стать индикатором скорой смерти / Фото pixabay.com

Риск скорой смерти среди пациентов с сердечной недостаточностью можно определить по глазам. Индикатором является размер зрачков пациента.

К такому выводу пришли врачи из Университетской больницы Китасато в Японии, передает журнал European Society of Cardiology.

Исследование проводилось в течение двух лет в группе из 870 человек. Их поделили на пациентов с маленькими и большими зрачками. В ходе своих наблюдений выяснилось, что люди, страдающие сердечной недостаточностью и имеющие маленькие зрачки, умирали в два раза чаще пациентов с большими зрачками.

Кроме того, люди с маленькими зрачками с вероятностью 50% они снова попадали в больницу. В то же время пациенты с большими зрачками вновь оказывались на больничной койке в 28% случаев.

Сердечная недостаточность – это достаточно распространенное заболевание. Им страдают более 25 млн человек по всему миру. Заболевание возникает из-за нарушения функции миокарда и проявляется увеличением объема межклеточной жидкости и снижением перфузии органов и тканей.

Сердечная недостаточность бывает острой и хронической. Первая может быть связана с травмами, действием токсинов, болезнями сердца и без лечения быстро может привести к смерти. Вторая же развивается в течение длительного времени и проявляется комплексом характерных симптомов – одышка, утомляемость, снижение физической активности, отеки.

До 45% пациентов, госпитализированных с сердечной недостаточностью, умирают в течение года после госпитализации, а большинство уходит из жизни в течение пяти лет после госпитализации.

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Напомним, ранее ученые выяснили, что тяжесть заболевания и риск смерти от китайского коронавируса можно определить по анализу крови.

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