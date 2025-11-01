Укр
Можете навлечь беду: какой 2 ноября церковный праздник и чего лучше не делать в этот день

Дарья Пшеничник
1 ноября 2025, 18:27
Некоторые действия в этот день могут навлечь беду или раздор, поэтому стоит придерживаться определенных запретов.

Праздник церковь свечи
Какой праздник 2 ноября / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 2 ноября
  • Что нельзя делать 2 ноября
  • Народные приметы и традиции этого дня

В воскресенье, 2 ноября, православные украинцы чтят память святых мучеников Акиндина, Пигасия, Афония, Елпидифора и тысяч других, погибших за веру во Христа в IV веке во время гонений персидского царя Сапора II, пишет Главред.

Святые Акиндин, Пигасий и Афоний были приближенными к царскому двору, но скрыто исповедовали христианство. Когда их вера стала известной, их вызвали на суд. Они не отреклись от Христа, несмотря на угрозу смерти, и отказались поклоняться языческим богам.

Во время пыток произошло чудо: огонь, которым их должны были сжечь, погас, а путы развязались сами. Даже когда царь Сапор потерял сознание, молитвы мучеников вернули ему жизнь. Но вместо раскаяния он обвинил их в колдовстве и приказал казнить не только их, но и всех, кто уверовал после увиденного.

По преданию, в тот день погибло более 7 тысяч христиан - их вера стала символом духовной несокрушимости.

Что не стоит делать в этот день

  • Согласно народным верованиям, 2 ноября следует избегать определенных действий, чтобы не навлечь беды:
  • Не отправляйтесь в дальние путешествия - дорога может быть опасной.
  • Избегайте ссор - сказанное в гневе возвращается втройне.
  • Не одалживайте ничего - вместе с вещью можно потерять удачу.
  • Не обращайтесь за помощью к завистливым или сварливым - это может привести к конфликту.

Народные приметы 2 ноября

  • Если утром выпадает снег, это считается предвестником холодной и суровой зимы. Люди верили, что первый снег в этот день - знак того, что мороз будет держаться долго, а зима будет неприветливой.
  • Когда птицы прячут голову под крыло, это свидетельствует о приближении сильных морозов. Такое поведение пернатых указывает на резкое похолодание, и наши предки внимательно наблюдали за ними, чтобы предсказать погоду.
  • Если луна в ночном небе выглядит тусклой и бледной, это примета непогоды. Считалось, что такая луна предупреждает о дождях, ветре или снегопадах, которые могут начаться уже на следующий день.
  • Когда землю покрывает густой туман, это означает, что впереди несколько дней теплой погоды. Туман считался знаком того, что осень еще не сдает свои позиции, и зима немного подождет.

Традиции этого дня

2 ноября наши предки активно готовились к зимним холодам. Они чинили крыши, чтобы снег и дождь не проникали в жилище, укрепляли кладовые, где хранили запасы, и сушили дрова для обогрева. Эти действия имели не только практическое значение, но и символическое - считалось, что работа в доме именно в этот день приносит мир, согласие и достаток в семью.

Хозяева также проверяли состояние печей, утепляли окна, готовили теплую одежду и обувь. Женщины занимались рукоделием - шили, вязали, готовили постель для зимы. Все эти дела выполнялись с особым настроением, ведь считалось, что забота о доме в день памяти мучеников - это проявление благодарности за защиту и благословение.

Именины 2 ноября

В этот день с днем ангела поздравляют: Константина, Александра, Андрея, Василия, Николая, Ивана, Дмитрия и Петра.

"Это наша традиция": Могилевская раскрыла трогательный момент с дочкой

04:27

В чем разница между оливками и маслинами: учительница удивила объяснением

03:33

Есть все шансы скоро истощиться: ТОП-5 знаков, кому нужно срочно отдохнуть

