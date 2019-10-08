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Может рано уйти из жизни: астролог дал тревожный прогноз для Разумкова

8 октября 2019, 06:35

Разумков – это "светлый политик" и реформатор, утверждает Влад Росс.

Дмитрий Разумков
Астролог увидел в гороскопе спикера Рады Дмитрия Разумкова угрозу жизни политика / Фото: УНИАН

8 октября отмечает свое 36-летие спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. Он – по-настоящему талантливый политик и человек новой фармации, заявил в комментарии Главредуастролог Влад Росс.

"В гороскопе Разумкова – восходящий Водолей, что всегда является признаком человека, стремящегося изменить страну. И, обладая властью, он действительно способен преобразить государство. Уран в гороскопе Дмитрия указывает новшества и большие перемены, которые он способен осуществить. А Юпитер, планета власти – в соединении с Ураном. Потому, вне всякого сомнения, это – настоящий политик, причем политик-реформатор", – отметил астролог.

Читайте такжеСкоро исчезнет: астролог сделал жуткий прогноз для ПутинаВлад Росс убежден, что, пребывая на должности спикера украинского парламента Дмитрий Разумков – на своем месте, так как на этой должности он сумеет способствовать осуществлению реформ.

Вместе с тем, по словам астролога, такое сочетание планет в гороскопе указывает также на то, что Разумков пришел к власти ненадолго.

"Уран указывает на скоротечность, стремительность. Это как вспышка молнии, падающая звезда, мимолетное явление, лишь яркая вспышка на небе. Максимальный срок, который человек с таким показателем в гороскопе может оставаться у власти, на своем влиятельном посту – не более пяти-семи лет", – утверждает Росс.

Однако есть в гороскопе Дмитрия Разумкова и тревожные показатели. Так, по мнению Росса, в гороскопе спикера Рады четко просматривается опасность преждевременного ухода из жизни.

"Об этом Дмитрий Разумков должен быть предупрежден, потому что тот, кто предупрежден – вооружен. Его Луна – в соединении с Сатурном в Скорпионе, знаке смерти. Он может повторить судьбу отца, который, как известно, очень рано ушел из жизни. Дай бог ему долгих лет жизни! Но этот показатель в гороскопе должен быть учтен: Разумкову нужно быть предельно осторожным и внимательным к себе и своему самочувствию. Ему нужно постоянно следить за здоровьем. Помимо этого, ему угрожают разного рода порчи", – рассказал Влад Росс.

Читайте такжеЕе дни сочтены: астролог раскрыл, что погубило Анастасию ЗаворотнюкДмитрий Разумков обладает огромным исследовательским даром, считает астролог. Но, по мнению эксперта, несмотря на то, что Разумков – блестящий аналитик, он никогда не будет "номером один", не будет играть первую скрипку.

"Он всегда будет за кем-то. Он – как Санчо Панса для Дона Кихота", – добавил Росс.

Звезды говорят, что спикером Верховной Рады Разумков будет столько, сколько будет существовать парламент этого созыва. А год-два Рада точно продержится, уверен астролог.

"В политике Разумков – на пять-семь лет точно, максимум на восемь. А дальше он уйдет из активной политической жизни и будет заниматься какой-то благостной деятельностью", – отметил Росс.

Кроме того, астролог обратил внимание на то, что в гороскопе Дмитрия Разумкова Белая Луна находится в знаке власти, что, по словам эксперта, свидетельствует о том, что перед нами по-настоящему "светлый политик".

"Это признак того, что, пользуясь своей властью, Разумков никогда не будет идти по темному пути. Коррупция, откаты, договорняки – все это не для него. Поскольку едва он только попытается идти по темному пути, Белая Луна "уберет" его из власти. Очень часто таких людей любят в обществе. В древности всегда про таких говорили, что это – "светлый политик", хотя, как правило, он не играет лидирующей роли, а является вторым или третьим лицом в государстве", – пояснил Влад Росс.

Читайте такжеГотов Зеленского убить и раскромсать: астролог рассказал о лютой ненависти ПорошенкоПо словам астролога, звезды свидетельствуют о том, что Разумков – умный, прагматичный, очень и очень концептуальный человек.

"Подчеркиваю: это – очень талантливый политик. Это – не шалопай, как большинство у нас", – утверждает эксперт.

Еще одна положительная черта нынешнего спикера украинского парламента, судя по его гороскопу – трудолюбие.

"Дмитрий – очень активный и деятельный. Марс у него в Деве, что указывает на его трудолюбие. Он – трудоголик по своей натуре, трудится с раннего утра и до позднего вечера", – отметил Росс.

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