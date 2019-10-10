Гороскоп на завтра: кому изменить образ, а кому - не поддаваться грязным искушениям

Ракам и Козерогам можно преобразиться, посоветовал гороскоп на 11 октября 2019 / Скриншот

В пятницу, 11 октября, растущая Луна продолжит находиться в Рыбах и гороскоп на завтра сулит Ракам и Козерогам изменить образ, а Водолеям - решительно стоять на своем.

Близнецам грозит потеря романтических отношений, Девам - болезнь, а Козероги могут столкнуться с грязными искушениями, которым не стоит поддаваться.

Гороскоп 2019: к каким событиям нужно готовиться 11 октября

Гороскоп Рак 2019

Удачное время для преображения, например, - изменения образа. Можно решиться и на более серьезные перемены - поменять работу, сменить место жительства. Главное - не поменять шило на мыло. Лучше не делать спонтанно крупные покупки. Гороскоп на 11 октября 2019 сулит новые приятные знакомства.

Есть вероятность конфликтов - в точке кипения необходимо считать до десяти и не убить оппонента словесно. Не выливайте негатив на близких. Чтобы улучшить настроение - можно связаться со старыми друзьями и от души подурачиться.

Гороскоп 2019 Близнецы

Неблагоприятный день для отъезда, в случае поездок в пути нужно быть предельно внимательными. В любовной сфере есть риск недопонимания, отношения могут разрушиться из-за ревности и порожденных ею конфликтов.

Гороскоп на завтра порадовал, что можно немного улучшить свое материальное состояние - возможны неожиданные денежные поступления. Хорошее время, чтобы расставить точки над "и" в делах, которые долгое время не получалось закончить.

Возможно разочарование в человеке, которого вы очень близко к себе подпустили, однако после этого не стоит переставать открывать душу.

Гороскоп 2019 Дева

Девам не стоит переутомляться - изнуренный организм вирусы или бактерии легко могут уложить в койку. Можно решаться на операции. Отношения с любимым человеком перейдут на новый уровень. Если есть возможность - побалуйте чем-то вторую половинку, советует гороскоп на завтра.

Нужно подумать о начале новых дел и приступить к воплощению планов в жизнь. Нельзя забывать, что все в ваших руках, и ответственность за все решения - на ваших плечах.

Гороскоп 2019 Козерог

"Козерожкам" стоит задуматься о глобальных нововведениях, например, неплохо начать правильно питаться и избавиться от вредных привычек. Хорошее время, чтобы подправить здоровье, однако не стоит изнурять себя жесткими диетами. Звезды сулят продуктивные и даже почти судьбоносные встречи.

Читайте такжеГороскоп на октябрь 2019: кому ждать свержения с пьедестала, финансовых провалов и несчастных случаевГороскоп на 11 октября 2019 обращает внимание, что в этот день противопоказано выставлять напоказ слишком яркие эмоции и поддаваться грязным искушениям. Есть вероятность возникновения желания "наехать" на вторую половинку - сделайте глубокий вдох и подумайте, стоит ли ранить вторую половинку.

Гороскоп 2019 Водолей

Водолеям нужно подготовиться к тому, что придется отважиться на решительные шаги, чтобы отстоять свою позицию. Отложите начало новых дел. Благоприятное время для того, чтобы покопаться в себе - возможны интересные находки.

К своей цели стоит двигаться уверенными, хоть и мелкими шагами, посоветовал гороскоп на завтра. Не стоит слишком эмоционально реагировать на происходящее - поберегите энергию. Могут возникнуть мелкие неприятности из-за банальной невнимательности.

Ранее был составлен гороскоп на неделю - с 7 по 13 октября. В гороскопе говорилось, что на в субботу и воскресенье, 12-13 числа, ожидаются самые "напряжные" моменты, особенно для Скорпионов, Тельцов, Весов и Овнов.