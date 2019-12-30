Все гороскопы 2020 – по знакам Зодиака, году рождения и не только

Восточный гороскоп на 2020 год – по годам и дате рождения, а заодно славянский гороскоп на 2020 год, зороастрийский и даже ведический – в одном материале.
2020 – год кого? Как разобраться? Восточный гороскоп 2020 говорит – год Белой Крысы. Славянский гороскоп 2020 – что, по православному календарю, год Прядущего Мизгиря. Зороастрийский календарь называет годом Белого Слона.
Все трое ценят трудолюбие, рачительность и ратуют за семейные ценности. Пофилонить на работе и сходить налево без неприятных последствий не получится.
Главред собрал все гороскопы на 2020 год в одном материале.
Зороастрийский календарь 2020
У Слона на первом месте семья и накопительство. Гражданские браки под угрозой (Слон не терпит несерьезного отношения к семейным узам), зато узаконенные отношения только окрепнут.
В глобальном смысле год Слона – период стабильности и затишья.
В материальном плане год связан с недвижимостью: многим удастся приобрести собственное жилье. Причем некоторым в этом деле поможет просто счастливый случай. Слон вообще потворствует любым долгосрочным покупкам для семьи и быта, для обустройства семейного очага.
Восточный гороскоп 2020 – по годам рождения
В 2020 год, утверждает гороскоп восточный (китайский, как еще говорят) удачу принесут считаются золотой, синий и зеленый цвета, числа, в которых есть цифры 2 и 3, а также лилии или африканские фиалки.
Фаворитами года станут Крыса и Бык. Подробнее читайте в нашем материале Восточный гороскоп на 2020 год – что ждет всех от Крысы до Свиньи.
Восточный гороскоп 2020 – по знакам Зодиака
Восточный гороскоп на 2020 велит работать, работать и работать... В том числе и над отношениями – к себе, к жизни, с родней и любимым человеком.
Гороскоп на 2020 год для каждого знака Зодиака читайте в нашем материале Как избежать ловушек – Восточный гороскоп 2020 для всех знаков Зодиака.
Славянский гороскоп на 2020 год
Главная опасность в год Мизгиря – запутаться в собственных желаниях. Поэтому сначала стоит определиться, над какой сферой упорно работать – и дальше, как вода, точить нужный камень.
Подробнее в нашем материале В чем встречать год Прядущего Мизгиря и славянский гороскоп на 2020 год.