Все гороскопы 2020 – по знакам Зодиака, году рождения и не только

Гороскоп на 2020 – восточный, китайский, зороастрийский и ведический / Фото: Вселенная сегодня

2020 – год кого? Как разобраться? Восточный гороскоп 2020 говорит – год Белой Крысы. Славянский гороскоп 2020 – что, по православному календарю, год Прядущего Мизгиря. Зороастрийский календарь называет годом Белого Слона.

Все трое ценят трудолюбие, рачительность и ратуют за семейные ценности. Пофилонить на работе и сходить налево без неприятных последствий не получится.

Главред собрал все гороскопы на 2020 год в одном материале.

Зороастрийский календарь 2020

У Слона на первом месте семья и накопительство. Гражданские браки под угрозой (Слон не терпит несерьезного отношения к семейным узам), зато узаконенные отношения только окрепнут.

В глобальном смысле год Слона – период стабильности и затишья.

В материальном плане год связан с недвижимостью: многим удастся приобрести собственное жилье. Причем некоторым в этом деле поможет просто счастливый случай. Слон вообще потворствует любым долгосрочным покупкам для семьи и быта, для обустройства семейного очага.

Восточный гороскоп 2020 – по годам рождения

В 2020 год, утверждает гороскоп восточный (китайский, как еще говорят) удачу принесут считаются золотой, синий и зеленый цвета, числа, в которых есть цифры 2 и 3, а также лилии или африканские фиалки.

Фаворитами года станут Крыса и Бык. Подробнее читайте в нашем материале Восточный гороскоп на 2020 год – что ждет всех от Крысы до Свиньи.

Восточный гороскоп 2020 – по знакам Зодиака

Восточный гороскоп на 2020 велит работать, работать и работать... В том числе и над отношениями – к себе, к жизни, с родней и любимым человеком.

Гороскоп на 2020 год для каждого знака Зодиака читайте в нашем материале Как избежать ловушек – Восточный гороскоп 2020 для всех знаков Зодиака.

Славянский гороскоп на 2020 год

Главная опасность в год Мизгиря – запутаться в собственных желаниях. Поэтому сначала стоит определиться, над какой сферой упорно работать – и дальше, как вода, точить нужный камень.

Подробнее в нашем материале В чем встречать год Прядущего Мизгиря и славянский гороскоп на 2020 год.

Ведический календарь 2020