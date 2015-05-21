Самым выдающимся украинцем признан Тарас Шевченко

Наиболее выдающимся соотечественником всех времен украинцы считают поэта и художника Тараса Шевченко.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос относительно самых выдающихся украинцев, особенностью которого является то, что респонденты выражали чисто свое мнение, а не выбирали из предложенного списка.

За поета отдали свои голоса 62,9% опрошеных, отмечает Новое время.

Дополняют четверку лидеров Богдан Хмельницкий (23,5%), Леся Украинка (19,0%) и Михаил Грушевский (12,7%).

Также в первую десятку вошли Иван Франко (9,4%), Иван Мазепа (9,3%), Степан Бандера (8,3%), Вячеслав Чорновил (7,6%), Григорий Сковорода (4,7%) и Ярослав Мудрый (4,4%).

Вторую десятку сформировали Владимир Великий (3,4%), Виталий Кличко (3,0%), Николай Гоголь (2,6%), Николай Амосов (2,2%), Леонид Кучма (1,6%), Богдан Ступка (1,6%), Леонид Кравчук (1,4%), Борис Патон (1,2%), Лина Костенко (1,2%) и Роман Шухевич (1,0%).

Всего опрошенными были названы 174 персоны. Вместе с тем 16% опрошенных не смогли назвать (вспомнить) ни одного выдающегося украинца.

Напомним, голливудская актриса Мэрилин Монро, которая благодаря своему запоминающемуся образу вошла в историю кинематографа, стала обладательницей самых культовых ног в истории.