Виталий Козловский: предназначение артиста — быть саундтреком к разным жизненным событиям

На сайте "Главред" состоялся чат с популярным певцом, Заслуженным артистом Украины Виталием Козловским. Общаясь с читателями, он рассказал, как продвигается подготовка к предстоящему масштабному сольному концерту под названием "220", сложно ли совмещать семейную жизнь и работу на сцене, на что в основном уходит его заработок, а также не жалеет ли он, что теперь обходится без продюсера. Кроме того, Виталий рассказал, как работается артистам в нынешние кризисные времена в Украине, как решается дилемма, которая стоит перед украинским исполнителем сегодня — быть ли аполитичным, где и перед кем выступать, когда в стране война, а также стало ли легче украинским артистам, когда прекратился поток российский гастролеров в Украину.

Олена К.: Віталій, скажіть, будь ласка,які квіти вам подобаються (кімнатні, букетні)? Дякую за відповідь. Дякую за вашу творчу працю і щирість.

Виталий Козловский: Оскільки я вдома буваю вкрай рідко, в мене в основному виживають лише кактуси. Але це теж дуже гарна рослина. У мене (не знаю, чому — може, через те, що я гарно доглядаю за квітами) кактуси дуже часто цвітуть. Весь телефон забитий фотографіями розквітлих кактусів, бо це завжди для мене дивовижно — така неприступна рослина починає цвісти. Кактус, таким чином, щоразу нагадує мені про те, що він — квітка.

А щодо букетів, то дуже люблю еустоми — білі, фіолетові... Люблю тюльпани. Взагалі, люблю букети, які подаровані від душі.

Nina27: Виталик, вы очень красивый парень, вам только сказочных принцев играть. Неужели вам не предлагали сняться в большом кино? Я не о мюзиклах и сериалах — о хороших сюжетных фильмах. Не может быть, чтобы вы не мечтали попробовать себя в качестве актера!

Виталий Козловский: Всегда хотел сниматься в кино и снимался. Единственная большая работа в кино и одна из главных ролей (не считая сериалов) мне досталась в новогоднем мюзикле "Алиса в стране чудес" в роли Валета. Были предложения больших ролей, но пока не сложилось.

Valentyna: Виталий, наши артисты повсюду рассказывают, как они помогают воинам АТО, а вы на эту тему почему-то молчите. Не хотите пиариться или похвастаться нечем?

Виталий Козловский: Я считаю, что артист должен выступать там, где его ждут, там, где он может своим появлением кому-то помочь. Я неоднократно работал для воинов АТО и в Киеве, и в других городах, и в самой зоне боевых действий. Поэтому нет смысла кричать об этом вслух всем. Это личное дело каждого артиста. Пиарить стоит такие мероприятия, как сольный концерт. А выступления для военных — это тихое дело, для души.

Katt: В последнее время только и разговоров, что о твоей украденной машине. А творческие новости есть?

Виталий Козловский: Да. Приглашаю вас на сольный концерт, который состоится 26 ноября во дворце "Украина".

Marisha: Виталий, отличный новый имидж! Так держать! А репертуар новый каким будет — в каком стиле? Очень хочется узнать, что за песни ты будешь исполнять на концерте в Киеве, и почему из гостей пригласил именно Иру Билык. Спасибо!

Виталий Козловский: Все зависит от настроения. Оно, в итоге, и превращается в мой стиль в музыке. Когда грустно, рождаются лирические песни. Когда более-менее спокойно и радостно — светлые и позитивные.

На концерте будут и старые давно полюбившиеся песни, и новые, и совсем новые, которые еще никто не слышал. Одну из таких мы споем с моей подругой и кумой Ириной Билык.

Liza_N.: Скоро 1 сентября, очень хочется узнать, каким вы были в школе. И почему, уже став популярным певцом, доучились на журналиста?

Виталий Козловский: Мне сегодня снился сон, что я — школьник. Для меня школьные годы — это одни из тех воспоминаний, которые дают вдохновение и силы, потому на уроках математики, химии и физики я сидел, не слушая предмет, смотрел в окно и мечтал о сцене, то есть благодаря школьным годам я "вымечтал" сегодняшний свой статус.

По поводу журналистики могу сказать одно: у каждого человека должно быть высшее образование, это раз. Во-вторых, для меня, как исполнителя, знать тонкости журналистского мастерства — это только плюс, который в итоге мне пригодился и был во благо — я неоднократно был ведущим на телевидении. И надеюсь, что это еще и еще не раз случится, так как такая роль мне тоже очень нравится.

Liza_N.: Виталик, в Интернете очень популярен комедийный ролик про сумасшедшую фанатку Козловского, которая хочет попасть в его дом. В связи с этим вопрос: в реальной жизни тебе доводилось сталкиваться с не совсем адекватными фанатами?

Виталий Козловский: Я не могу сказать, что эти девушки были неадекватны. Я с пониманием отношусь к их желаниям. И когда в очередной раз среди ночи в домофон звонила мне поклонница и с мольбой просила впустить ее, я звонил консьержке, которая, как мать и психолог, разрешала эмоциональные проблемы девушек.

Aleks1: Как относитесь к тому, что артистов решили клеймить по признаку того, работали они в России и Крыму или нет? Кто, по-вашему, артист — выразитель политических взглядов или все-таки независимый творец? Если первое, то не преступно ли это? А если второе, как артисту выжить в ситуации травли, отсутствия работы и политических подоплек? Спасибо за ответы.

Виталий Козловский: Спасибо за интересный и актуальный вопрос. Вообще, каждый творческий человек должен быть вне политики, вне времени, вне общепринятых правил. Но сегодня в нашей стране настолько остро все переплетается: политика с творчеством, творчество с пропагандами, пропаганда с политикой — какой-то замкнутый круг. На сегодняшний момент нужно быть очень аккуратным, понимать, где ты выступаешь, куда едешь, на каких сценах поешь и для кого. Но, по истине, каждый настоящий артист должен быть аполитичен и петь для тех, кто его хочет слышать и видеть.

Olena_: Виталий, повсюду реклама вашего концерта во дворце "Украина", даже в строительном супермаркете! У вас богатый инвестор? Кто, если не секрет, организовывает вам концерт? И чем собираетесь удивлять?

Виталий Козловский: Это еще не повсюду... Основная рекламная кампания начнется осенью, как и основная подготовка к концерту, в смысле генеральные репетиции — с музыкантами, балетом, видеоинженерами, режиссерами, светотехниками. Могу сказать, что этот концерт будет отличаться от обычных моих выступлений на дни городов, во время корпоративов и в ночных клубах. Это будет масштабное шоу с жизненной сюжетной линией.

Aleks1: Вы — львовянин, живете в Киеве, не раз бывали на востоке. Ваше мнение — что сейчас происходит? Это озлобленность и радикализм людей, настроенных друг против друга? Это вмешательство постороннего агрессора — России или еще кого? Это отчаяние от безденежья?

Виталий Козловский: Это — страх перед неизвестным. Людей вогнали в зону дискомфорта. По большому счету, в стране понемногу происходит сумасшествие, и после каждой негативной новости это можно заметить в соцсетях.

Aleks1: Как вы переживаете нынешний кризис? По людям он ударил ощутимо, а артисты? Как справляетесь с ним? На чем экономите? Вы планируете концерт в "Украине" — не опасаетесь, что финансовое положение людей не позволит им на последние деньги покупать билеты на концерт, чтобы отложить их на продукты и коммунальные?

Виталий Козловский: С возрастом из романтика я превратился в оптимиста, а сегодня я — реалист-оптимист. Так как быть сугубо реалистом — это значит стать пессимистом. Надо всегда взвешенно смотреть на жизнь и на то, что есть у тебя сегодня. Меня постоянно испытывает судьба на прочность, давая различные испытания: суды с бывшим продюсером, вымогательство с его стороны выплаты более двух миллионов гривен, история с машиной (сначала угнали, затем разбили)... Все это, казалось бы, должно было заставить меня опустить руки и остановиться. Но в жизни есть и положительные стороны, на которые нужно больше обращать внимание: я здоров, у меня здоровые живые родители и прекрасная семья, у меня самая невероятная и лучшая работа в мире, у меня самые преданные и вдохновляющие поклонники... По итогу, взвесив все хорошее и плохое, я понимаю, что доброго — больше, оно перевешивает. Поэтому есть смысл жить, любить, ошибаться и быть сильнее.

А по поводу концерта и денег на приобретение билетов — я сделал самые демократичные цены из всех возможных концертов во дворце "Украина".

Tweety: Як ви ставитеся до шлюбу? Чи не боїтеся, що коли одружитеся, не зможете приділяти увагу творчості?

Виталий Козловский: Не боюся, але розумію, що так воно і є. Адже працюючи в шоу-бізнесі, ти вже заздалегідь "одружений" зі своєю творчістю, і вона не терпить конкуренції. Дуже складно поєднати повноцінне сімейне життя з повним успіхом на сцені. З часом, я розумію, мені доведеться обрати сім'ю. Але час для цього ще не настав.

L_Protsyshyn: Віталію, ви ж наш, український, хлопець, львів'янин — коли пісень українською мовою понаписуєте? Люба Процишин.

Виталий Козловский: Вже записані пісні українською мовою. Шкода, але їх не так багато. Можливо, ці пісні не є форматом або комерційним продуктом, проте я обов'язково їх виконаю на своєму сольному концерті 26 листопада.

Oks_ana: Віталій, який типаж дівчат вам подобається? От кого ви одразу виділите з юрби — блондинку, брюнетку, високу, худу чи, навпаки, з пишними формами? Оксана.

Виталий Козловский: Здебільшого я звертаю увагу на шатенок. Але якщо дівчина гарна, доглянута, то неважливо, якого кольору в неї волосся.

dim-dim: Виталий, поздравляю с тем, что ваше сольное "плавание" уже настолько удачное, что вы даете концерт в "Украине". А спросить хочу вот о чем: не жалеете, что столько лет проработали не на себя? Или это тоже школа жизни? И второй вопрос. После того как с украинских сцен исчезли российские попсовики, стало ли украинским артистам легче дышать? Проще говоря, работа есть или совсем кризис? С уважением, Дмитрий.

Виталий Козловский: 1. Сегодня я подумал о том, как сложно работать артисту, когда у него нет человека-продюсера, который мог бы конкретно подсказать что-то. Ведь я в жизни делал столько ошибок... Но с другой стороны, продюсер — это тот же человек со своими вкусами, который тоже часто ошибается. Поэтому я благодарен за тот опыт, который мне дала судьба. Я рад, что сегодня могу полагаться только на себя и идти той дорогой, которую выбираю себе сам.

2. Проще не стало, так как, будем говорить откровенно, наша страна сейчас переживает не лучшие времена. Но на жизнь хватает, как и на то, чтобы сделать большой концерт на главной площадке.

Paulina: Виталий, расскажите, каким видом спорта вы занимаетесь, чтобы всегда быть в хорошей форме? Что это — футбол, тренировки в спортзале, фитнес или, может, йога? Спасибо.

Виталий Козловский: Я занимаюсь фитнесом (тренировками в спортзале). Также я возобновил свои занятия йогой. Как результат — прекрасно себя чувствую. По окончании лета собираюсь садиться на белковую диету, так как сейчас это непозволительно, ведь лето — пора фруктов, овощей и выездов на шашлыки. :)

Anjela: Є таке питання — від несправедливості. Ну, чого у вас, у артистів, у кліпах завжди знімаються моделі? Що, тільки моделі бувають гарними? Таке враження, наче нормальну дівчину взагалі ніхто полюбити не може — тільки з подіума подавай...

Виталий Козловский: Моделі? Востаннє модель знімалася у моєму кліпі на пісню "Математика". Усі наступні жіночі ролі виконували танцюристи, актриси та подруги. Мушу зазначити, що виглядають вони доглянуто та гарно, тому і здається, що вони — моделі.

Олег Кононов: Виталик, а какая из песен альбома "Будь сильнее" тебе нравится больше всего? И за какой из старых песен ты больше всего скучаешь?

Виталий Козловский: У меня много любимых песен, так как в каждой из них таится маленькая история. Одна из любимых — это песня "Пробач". Я не скучаю по этим песням — я их пою время от времени. И услышать их можно будет совсем скоро — на сольном концерте... :)

Alenka Koltun: Виталичка!!! Ужасно за тобой соскучилась, очень хочу увидеть тебя на концерте, надеюсь, мне удастся попасть на него!!! А теперь вопросы: 1. Скажи, с чем связанно название твоего шоу "220"? Это название песни, или ты просто решил сделать такое название? 2. Если бы можно было вернуть время назад, ты бы изменил что-то в своей жизни, возможно бы не общался с кем-то вообще или, наоборот, общался бы с этими людьми намного больше? 3. Кого тебе сейчас больше всего не хватает, кого-то из друзей, родных, может быть, коллег? 4. Какой из стихов твоих поклонников у тебя самый любимый? (Может быть, их несколько?) 5. Какие новые песни или клипы будут в ближайшее время? Спасибо за ответы!

Виталий Козловский: 1. Это название зажигательной песни.

2. "Если б мы могли хоть на миг вернуться в прошлое, что-то изменить и оставить лишь хорошее..." Это цитата из моей песни "Тайна". И только в песнях мы можем об этом помечтать, так как в жизни это невозможно. Я благодарен за все в своей судьбе, ведь все на своих местах.

3. Мне всех хватает. Я в гармонии.

4. Я сейчас их точно не процитирую, но у меня дома огромный ящик писем и стихов, посвященных мне. Они все — мои любимые, ведь написаны от сердца.

5. На такой вопрос могу пока сказать только одно: будут.

Natalija Dubova: Віталіку, скажи, будь ласка, коли будуть твої декілька концертів цього літа у столиці, про які ти говорив у інтерв'ю? Чи плануєш після виступу автограф-сесію та спілкування з прихильниками? Коли виступатимеш у вересні в Києві? А ще тебе дуже чекає Вінниця та особливо місто-суперкурорт Хмільник Вінницької обл.

Виталий Козловский: 15, 17 і 21 серпня співатиму у Києві і чекаю вас на своїх виступах. Детальна інформація — на моєму офіційному сайті: vitaliykozlovskiy.com. Автографи і фотографії обіцяю всім і кожному.

Aurika Rezunenko: Виталий, вы никогда не жалели о своей известности, бывали ли моменты, когда вы хотели бы спрятаться от всего мира? Когда известность вам мешала? Какие события способствовали этому? И еще, какой фильм запомнился вам более всего, и что вы почерпнули из него для себя? Что в жизни для вас является приоритетным на данный момент: работа, карьера или, может быть, уже устройство личного счастья? Я о том, не хочется ли вам уже, в свои 30, семейного очага, детей, любимого человека рядом?

Виталий Козловский: Известность мне никогда не мешала. Я научился отдыхать среди людей, посещать бутики, магазины, базары, не боясь быть замеченным и узнанным. Когда мне хочется побыть наедине, я еду за город с друзьями.

Фильм Люка Бессона "Люси".

Приоритетом на данный момент есть то, что есть.

Если бы стремился сегодня иметь семью, она бы у меня была. Так как я человек целеустремленный и люблю воплощать свои замысли быстро и качественно. :)))

VitalinaZubova: Виталик, ты же по образованию журналист, нет ли желания сейчас уйти в журналистику? Или вести какую-нибудь программу?

Виталий Козловский: Параллельно — можно было бы. Но уходить туда с головой не стоит.

Olka1991: Будут ли еще какие-то клипы на песни из альбома "Будь сильнее"?

Виталий Козловский: Возможно. :)

LenaSivogrivova: Виталик, а будут ли до сольника какие-то премьеры (клипы, синглы)? Очень уж соскучились по новинкам от тебя…

Виталий Козловский: Буду стараться...

AlexeyK: Не жалеешь ли, что ушел от продюсера? Хочется ли иногда спеть свои старые песни, с которых все начиналось?

Виталий Козловский: Не жалею. Хочется и можется. То есть продолжаю петь.

AlexeyK: Очень нравятся сольные песни вашей подопечной! Вы сами ей подбираете репертуар? Когда можно ждать Юлин альбом?

Виталий Козловский: Спасибо большое. Это совместная большая работа. Но с Юлей я уже не сотрудничаю. Я, как продюсер, дал ей максимальный старт, а дальнейший успех зависит только от нее самой. Но, конечно же, я продолжаю следить и где возможно помогать. Поэтому Юля будет появляться на моих концертах.

Alex88: Скажи, если тебя узнают на улице и просят фото или автограф, какова твоя реакция? С радостью раздаешь автографы или все-таки отказываешь?

Виталий Козловский: Никогда не отказываю. Когда человек идет к тебе с искренностью и любовью, отказ невозможен.

Alex88: Виталик, а будут ли проводиться какие-то розыгрыши билетов на сольник? На радиостанциях, в журналах…

Виталий Козловский: Будут, ближе к мероприятию.

Margaritka99: Виталий, хочется тетрадки и дневники с твоим фото такого плана, как и блокноты. Появится ли на сайте что-то такое к 1-му сентября?

Виталий Козловский: Учтем и сделаем.

AnnaFedorchenko: Планируешь ли поездку на море до конца лета? Или отпуск будет только после удачного сольника?

Виталий Козловский: Именно второе. Сейчас все в работе и подготовке к сольному концерту. Думаю, что отдых будет уже после Нового года.

AnnaFedorchenko: Помню, на одной из конференций ты говорил, что нужно обращаться в клубы, в администрации, чтобы тебя приглашали с концертом. Но что делать, когда администрация развлекательного центра проводит опрос, кого хотят видеть с концертом, ты по голосованию побеждаешь, но зовут другую группу? Как с этим бороться?

Виталий Козловский: Настойчивость пробивает стены.

Veronika Levshina: Что тебя делает счастливым? Какие моменты в жизни ты отнесешь к таким, когда ты был на пике счастья?

Виталий Козловский: Счастье — это мимолетное явление. Но я стараюсь себя окружать людьми, которые могут мне подарить мгновения, в которых я чаще могу себя ощущать счастливым человеком.

Veronika Levshina: Если повернуться время вспять, что ты бы хотел изменить? Может, какие-то отношения в прошлом, которые ты потерял?

Виталий Козловский: Ничего.

OlyaSu4ewa: Виталий, приоткрой занавес тайн о сольнике. Будут ли какие-то новые дуэты? Что ждать от нового Виталика? И еще по поводу дуэтов, ты писал, что хотел пригласить Бритни Спирс, а не думал о дуэте с ней?:)

Виталий Козловский: Будут дуэты, но я не могу сейчас раскрыть все карты. Мне хочется с каждой песней и с каждым выходом моих коллег удивлять вас.

SergeyS94: Kонцерт "220" — это все тот же Виталик? Или это уже более клубная программа?

Виталий Козловский: Это — не тот же Виталий. Это — не клубная музыка, так как нелогично играть клубную музыку во дворце "Украина". Это — взрослый человек, который, преодолевая сложности, идет по линии жизни и вопреки всем преградам поет свою жизнь. Это обо мне сегодня...

AlesyaSilina: Будет ли вестись запись концерта "220"? Ведь учитывая цены на проезд в Киев, не все сейчас смогут позволить поехать в столицу, а очень хотелось бы увидеть этот концерт…

Виталий Козловский: Будет.

Iriska128: Приятно видеть твое имя на афише одного из концертов памяти Кузьмы. Ты будешь выступать только в Чернигове? Или в других городах тоже? Какую песню будешь петь? И как, если не секрет, удалось все-таки попасть на этот концерт? Помогла огласка причины отсутствия на концертах в Киеве и Львове?

Виталий Козловский: Я рад, что могу почтить память своего друга. Другие города зависят от успеха проведенного концерта в Чернигове.

Над этим концертом работают другие организаторы, и к нему не причастны те люди, которые запретили мне выходить на сцену на двух больших официальных концертах памяти Кузьмы.

Iriska128: Виталий скажите, а вы читали хоть одну книгу Кузьмы? Интересно ваше мнение...

Виталий Козловский: Конечно, читал. "Я, "Победа" и Берлин" — это книга с двумя историями: с первой, от которой живот болит от смеха, и второй — которая щекочет нервишки. Советую почитать.

Krokodil: Як ставишся до конкуренції в шоу-бізнесі? Чи доводилося стикатися з відверто підлими вчинками колег по цеху?

Виталий Козловский: Неодноразово були різні неприємні моменти, на яких я не акцентував уваги, адже не варто зациклюватися на негативі. Гостро я відчув підлість у рік, коли пішов від свого продюсера. Тоді шоу-бізнес розділився на дві частини — "за" і "проти".

Irina Kononova: Виталик, огромный привет из Запорожья! Знаю, что не все желающие смогут приехать на сольник в Киев, к сожалению, не планируешь ли выступления в других городах Украины с этой же программой сразу после концерта? Очень ждем тебя.

Виталий Козловский: Время пока есть. Возможности появляются от наших желаний. Если очень захотеть, можно в космос полететь. :) Киев от Запорожья недалеко. Я бы очень хотел, чтобы на этом концерте присутствовали все поклонники, которым небезразлична моя музыка

katja1: Віталіку, яке твоє улюблене місце у Києві? Чому?

Виталий Козловский: Раніше це був Хрещатик. Але після багатьох неприємних подій я намагаюся оминати десятими дорогами це енергетично негативне місце. Я дуже люблю Маріїнський парк, хоча і в ньому так само відбувалися деякі події. Але з цим місцем пов'язано так багато приємних спогадів.

lilya25: Розкажи, чи багато прем'єрних пісень виконаєш на концерті восени?

Виталий Козловский: Багато. Досі працюю над декількома піснями, які вперше пролунають під час сольного концерту.

Ira555: Віталію, який найбільш неочікуваний чи обезбашенний подарунок або сюрприз ти робив дівчині?

Виталий Козловский: Я, напевно, видамся банальним, але всі мої подарунки зводилися до речей, які необхідні, або ж просто несуть у собі велику приємність. Це коштовні кольє, перстні, браслети, сережки тощо. Все те, що люблять дівчата.

Krokodil: Є одна така артистка, біля якої люди не затримуються більш як на місяць, ти добре з нею знайомий. Дуже часто останнім часом то один, то інший артист шукає нових людей в команду, бо зі старими не зійшовся, і хтось когось не влаштував. Ти мав зміну команди, коли розійшовсяз продюсером, і тоді сказали, що ти людина конфліктна чи занадто вимоглива. Це було справедливе звинувачення, як на тебе? Яка запорука того, що люди не йтимуть від артиста, або артист не хотів сам піти? Ти в роботі є тираном чи, навпаки, паінькою, і наскільки важко з тобою знаходити спільну мову?

Виталий Козловский: Я — не паінька, але й не торнадо. Я людина, з якою можна піти на компроміс. Але я не терпітиму непрофесійності, панібратства та особистих образ. Зміни працівників та команди — це завжди стрес. Тому я шукаю таких людей, в яких я впевнений, бачу потенціал і бажання працювати саме зі мною.

dexter11: Ваше отношение к тому, что многие артисты сейчас откровенно спекулируют на теме патриотизма и войны на востоке, превратив это в откровенный фарс? Почему так происходит, и как вы видите это?

Виталий Козловский: На этом спекулируют однозначно те, кому не хватает популярности и самобытности. По большому счету, каждый для себя выбирает свою дорогу продвижения. Ни в коем случае не хочу никого обижать, но спекулировать на крови нет смысла. Хотя с другой стороны, те, кто поет о войне, ездят в АТО, вероятно, делают это искренне.

sasha24: Чи згодні ви з тим, що артист має належати всім і нікому водночас, бо то є доля митця? Кожен щось своє бачить в артисті і щось своє бере, але весь артист —нічий, як вітер. І, починаючи належати комусь всеціло, він втрачає свою цікавість та родзинку. Тому так часто особисте життя у справжніх зірок непросте, а як тільки особисте прикує увагу артиста більше, в творчості відбувається занепад. Чи погодитеся ви з цим?

Виталий Козловский: Погоджуюсь. На двох стільцях важко всидіти. Хіба якщо ваша робота і є вашим особистим, наприклад, як часто буває, у співачки продюсером є її чоловік.

Tianna: Виталий, правда ли, что шоу-биз — это мир "акул"? Легко ли дружить (по-настоящему) с коллегами по сцене?

Виталий Козловский: С настоящими людьми дружить легко. И никакой шоу-бизнес и "акулы" не станут преградой.

Asia: После смерти Кузьмы показалось, что в Украине талантливому артисту и просто интересному человеку нужно умереть, чтобы быть замеченным и оцененным должным образом. Почему так?

Виталий Козловский: Я тоже об этом думал. Такая действительная несправедливость. Вероятно, все дело в менталитете: что имеем — не храним, а потеряем — плачем.

Liliko: 1. Какую зарплату в месяц вы считаете, достаточно иметь, чтобы нормально жить, и на какую согласились бы жить сами? 2. Куда делся желанный и привлекательный Виталий, которым хотелось восторгаться? На круизном показе Елены Бернадской подстроились сделать фото и не сделали. Ваша спутница, едва к вам подходили люди, всей своей мимикой, несмотря на ухмылку, источала такой негативизм и скрытую агрессию, что захотелось отойти подальше. Надеемся, еще удастся пообщаться с вами.

Виталий Козловский: 1. Сложно сказать. Если бы у меня была какая-то не творческая профессия, то я бы вам сказал, какая мне нужна сумма. Был бы юристом — знал бы, милиционером — тоже сказал бы, журналистом — тоже было бы понятно. Но я артист. Все почему-то думают, что я очень богат. Признаю, я — не бедный, но все, что я зарабатываю, я вкладываю не в машины, квартиры, отдых. Все свои деньги я вкладываю в творчество. Люди спрашивают, как я могу себе сегодня позволить сольный концерт во дворце "Украина"... Конечно же, это все безумно-безумно дорого: арендовать свет, звук, помещение, обеспечить полиграфию, рекламу. Но я бы был ненастоящим артистом, если бы этим не занимался. Потому я сниму с себя последнюю рубашку (надеюсь, этого не придется делать), но вложу все в свое творчество. Потому не могу сказать, сколько денег мне хватит. По большому счету, могу сказать, что мне всегда не хватает. Идей, которые я хочу реализовать, намного больше, чем финансовых возможностей. Потому я всегда себе желаю, чтобы мои финансовые возможности превышали мои идеи.

2. Каждый видит то, что хочет. Я всегда на позитиве, с радостью готов идти на контакт с теми, кто подходит ко мне с положительными и добрыми мыслями. Если кто-то видит в ком-то негатив, то... это ваши проблемы. На самом деле это не так.

OlegIvlev: В стране нерадостно, и финансовый провал коснулся и артистов. Многие артисты, привыкшие к благополучию и востребованности, сейчас признают, что их доходов хватает в лучшем случае на то, чтобы покрывать расходы на команду, без которой артисту не обойтись. На себя хватает с трудом, не говоря о творчестве. Чуть уверенней себя чувствуют те, у кого есть свои бизнесы или постоянные вкладчики денег. Но больших расходов избегают все. Вы планируете сольный концерт. Это дорого. У вас есть люди готовые вкладывать в вас, доходные бизнесы, помимо шоу-бизнеса, или другой вариант? Спасибо за ответ. Всем нам желаю скорейшего завершения кризиса.

Виталий Козловский: Это "другой вариант" — мой личный подход к сложившейся, действительно сложной ситуации. Эта обстановка нехорошо влияет на мировоззрение и самочувствие людей. Я хочу и саму обстановку разрядить, и дать немного позитива и разрядки благодаря своему шоу "220". Хочу позитивно зарядить людей, показать, что всем бывает плохо, но ни в коем случае нельзя опускать руки, прекращать верить в мечту. Наоборот, в нынешнее непростое время надо действовать, как никогда активнее, тверже и увереннее.

Natalia Petrenko: Віталію! Велике вітання із міста Суми! Хочу подякувати вам за творчість, за ту енергію, якою ділитеся із фанами! А тепер запитання. Скажіть, будь ласка, 1. ви дійсно не любите, коли фани називають вас зменшено-пестливими іменами? (Віталік, Віталічка...) 2. Як вас у дитистві називали батьки? 3. А в школі ви мали прізвисько? Дякую за відповіді!

Виталий Козловский: 1. Мені приємно, що прихильники говорять так. Але найбільш близькі прихильники, яких я вже сам впізнаю, можуть мене так називати. Коли це говорять незнайомі мені люди, то, по-перше, це панібратство, а, по-друге, я інколи навіть не знаю, як на це реагувати. Але здебільшого я ставлюся до цього позитивно, бо розумію, що люди йдуть до мене з любов'ю.

2. Віталічок, Вітулічка, синуля, синок.

3. Ні, усі намагання дати мені прізвисько (адже моє прізвище спонукає до усіляких "козликів" і тому подібного) не були успішними. Я завжди був хлопцем із власною думкою, до якої більшість дослухалася. Тому мене не сприймали несерйозно. Навпаки. Тому прізвиська не приживалися. Єдине — класі в дев'ятому я сам придумав прізвисько "Вуйко". І це на певний час прижилося.

ЛиляВелицкая: Виталий! Я так и не смогла найти выход, чтобы приехать на концерт, никто не помог мне в моей ситуации. Ты знаешь, я живу в Луганске, а здесь нет банков, нет ничего, я не могла оплатить свой билет, а теперь мне как быть? Я звонила в дворец "Украина", хотела на словах забронировать билет, но мне никто не помог! Я очень хочу приехать, помоги!

Виталий Козловский: Лилечка, я тебя знаю и помню, люблю и уважаю. Очень хочу, чтобы ты побывала на моем концерте. Потому обязательно свяжись с девочками из фан-клуба — там все друг другу помогают, все всё понимают.

Lyudmila Kish: Віталію! Чи не потрібні вам зараз робітники, які могли б допомагати у чому-небудь? Які риси в людях цінуєш найбільше, а які — можуть дратувати? Ти любиш морозиво?

Виталий Козловский: 1. Робітники завжди потрібні. Але я радий, що у певних ситуаціях мені допомагає фан-клуб.

2. Ціную щирість, співчуття та готовність допомагати. Дратують злодіяння на тлі несправедливості. Це практично все те, що зараз відбувається в нашій владі. Не люблю двуликих, нещирих і злих людей, які за рахунок інших довірливих людей будують собі статки, успіх і своє краще життя. На го́рі інших людей свого щастя не побудуєш, бо це, як за́мок із піску, розсиплеться.

3. Люблю, але обмежую себе в цьому. Бо часто їсти морозиво, значить, псувати свій зовнішній вигляд, а від цього — і настрій.

Nik Nelsson: Собираетесь ли с концертами на передовую, поддержать защитников, или вы, как большинство театралов, отрабатываете только там, где больше платят? Начинайте быть украинцами-патриотами своего народа не только на словах! Хватит клоунады — пора стать людьми!

Виталий Козловский: Надеюсь, это говорит тот, кто является примером для подражания и находится на передовой либо серьезно всем вокруг помогает. Говорить об этом — просто, а делать — совершенно иначе. Я не говорю, что это непросто... Непросто, вообще, жить. А если жить и еще при этом что-то делать — это совсем сложно. Я стараюсь помогать и быть там, где необходима моя помощь. Если я чувствую, что где-то нуждаются в моем присутствии, то постараюсь разложить ситуацию и обстоятельства так, чтобы обязательно там оказаться и чем-то людям помочь. Потому что главное предназначение каждого артиста — вещать, помогать и быть неким саундтреком к разным жизненным событиям. Естественно, я не могу обходить стороной происходящее в нашей стране, не могу сказать, что я аполитичен, и меня это не касается. Сегодняшняя ситуация в стране касается каждого. Там, где я могу быть, я обязательно присутствую.

Наташа Маслюкевич: 1. Віталію, що для вас найдорожче в житті? Як вийшло так, що це набуло для вас такого значення? 2. Якби можна було написати собі лист у минуле, що б ви написали? Заздалегідь дякую за відповіді.

Виталий Козловский: 1. Є різні моменти. Серед сімейних цінностей для мене найдорожчим є мої батьки. Вони набули для мене цінності з мого першого подиху. Також для мене важливе почуття, яке дає натхнення, — це любов, кохання. Музика також незмінна і важлива в моєму житті.

2. Я б написав: цінуй те, що маєш, і це так само пройде.

Александра Лозинская: Виталик, у тебя есть на данный момент мечта? И что бы ты хотел изменить в своей жизни?

Виталий Козловский: Я — человек, который постоянно пребывает в мечтах и желаниях. И я — максималист. Все то, что у меня есть на сегодняшний момент, — это то, чего я достиг, но всегда стремлюсь к большему. А менять в жизни... Наверное, я ничего не хотел бы менять. Все, что есть, заслужено. Но хочется большего, это цели, к которым просто нужно идти.

Лора Ермакова: Виталик! Ты каждый год на Крещение ныряешь в прорубь, как это сделать неподготовленному человеку? Я хочу попробовать, но боюсь заболеть, не знаю, как лучше подготовить свой организм. Как проходит подготовка к сольному концерту "220"? Тебе понравились мои стихи в рамочке, которые я подарила тебе на фан-встрече 13 июня? Когда день рождения у твоей мамы?

Виталий Козловский: 1. Я никогда к этому не готовился. Просто на Крещение собираюсь с силами и духом и захожу в Днепр. После этого не болею и прекрасно себя чувствую. Но если вы основательно подходите к этому вопросу, то можете по утрам принимать контрастный душ, чередуя горячую и холодную воду. Это вас и взбодрит, и укрепит ваше здоровье.

2. Подготовка идет активно. Каждый день мы встречаемся или созваниваемся с режиссером концерта Максимом Паперником, расставляем порядок песен, раскладываем их на блоки, решаем, когда нужно переодеться, когда — поменять свет на сцене, что нужно сказать в тот или иной момент. Дискуссии и споры ежедневные... Мы уже вроде определили содержание концерта, а в какой-то день я просыпаюсь и понимаю: нет, эта песня должна быть не в начале, а в середине, а вот этой песней не нужно заканчивать концерт — ее лучше исполнить в начале программы. Практически каждый день я езжу к хореографу Ольге — меня перестраивают на другой лад, как артиста, певца, который еще и танцует, а не как танцор, который поет.

3. Стихи... Да, очень. Спасибо большое.

4. 18 февраля.

Iren Stelmah: 1. Якими трьома словами можеш описати свою країну? 2. Від чого ти не можеш відмовитись? 3. У кого тобі б хотілося взяти інтерв'ю, якби ти все-таки працював журналістом? 4. Кому б ти хотів поставити пам'ятник? 5. Яку пісню ти вважаєш найкращою піснею всіх часів?

Виталий Козловский: 1. Складно сказати. На думці — не світлі і не позитивні три слова. Але у серці — можу сказати точно — перспективна молода і дуже талановита країна, якій, на жаль, не щастить із владою.

2. Від мікрофона. Адже без нього було б складно співати. :)

3. У Опри Уінфрі. Ця людина легендарна в світі журналістики і сама брала інтерв'ю у людей-легенд.

4. Батькам за їхнього життя.

5. Уїтні Х'юстон "I will always love you".

nadiia.prikhodko: Сейчас Козловский счастлив в своей личной жизни, в любви?

Виталий Козловский: Да.

Thieri Newman: А чи отримували ви повістки на проходження ВЛК? І чи стан здоров'я і, головне, стан душі дозволяє реалізувати себе як військовозобов'язаного? Чи не хотіли би повторити аналогічний вчинок Елвіса Преслі?

Виталий Козловский: Каждый должен заниматься тем, чем может. Я как артист максимально делаю то, что в моих силах, помогаю, чем могу, поддерживаю. Понимаю, что если ситуация начнет накаляться до такой степени, что все начнет выходить за допустимые рамки, то лучше идти стрелять туда, чем ждать, когда придут сюда и начнут стрелять здесь. Я очень надеюсь, что до этого не дойдет.

likysik4: Виталий, скажите, пожалуйста, вы даете сейчас концерты в России?

Виталий Козловский: Нет, не давал и не даю.

Фото Владислава Мусиенко