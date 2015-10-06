Худрук ансамбля Вирского: принц Монако аплодировал нам стоя, а Елизавета II пригласила на чай

6 октября 2015, 12:18

Мирослав Вантух рассказал, как украинский ансамбль чтят в мире 

Мирослав Вантух

Художественный руководитель Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского Мираслав Вантух считает, что именно культура воспитывает подростающее поколение. 

Во время чата в Главреде Вантух также вспомнил, как принц Монако аплодировал его коллективу стоя, а королева Великобритании пришла за кулисы и лично поблагодарила за выступление.

"Когда мы выступали в Монте-Карло на открытии Чемпионата мира по большому теннису, за столами сидели гости и на каждом столе стояли цветы. Когда мы начали выступать, все официанты остановились, никто даже не разносил еду и напитки. Мы оттанцевали больше час, а потом все встали, цветы с каждого стола собрали и бросили под ноги артистам. Тогда ко мне подошел министр культуры Монако, говорит, что приглашает принц Альберт. Я подошел к нему стола, он меня поблагодарил и сказал: "Знаю, что в вашей стране еще есть экономические проблемы, но когда у вашего народа есть такая высокая культура, вы со всем справитесь. Видите ли, эти сытые миллиардеры стоят в этом зале во второй раз ― впервые они аплодировали стоя, когда мы открывали этот зал и пел Лучано Поваротти. А сегодня они стоят на вашем выступлении". Потом мы еще три года подряд летали туда выступать, за нами присылали самолет. Это говорит о колоссальном интересе мира и ведущих деятелей.

Например, на нашем концерте в Лондоне в"Альберт-Холле" королева Елизавета II пришла за кулисы и поблагодарила, а на второй день пригласила всех (120 человек) к себе в резиденцию. Мы общались где-то полтора часа. Она говорила: "Вы удивляете мир, и мир за это вам благодарен".

Когда мы выезжаем за границу на гастроли, государство ни копейки не дает. Все за счет принимающей стороны. Вот, например, в этом году "Сухишвили" едет в Америку. И государство, то есть Грузия, платит им билеты туда и обратно. У нас такого не бывает. Иногда говорят, что мы "вчерашний день". На заре независимости кто-то из политиков сказал, что хватит вышиванок и шаровар, надо входить в мир в "бабочках", то есть нужна академическая культура, а не народная, потому что она является "вчерашним днем". Это говорят не граждане Украины, а враги, предатели.

Не знаю, как можно говорить: "Нам не надо народного - это "вчерашний день"! А где тогда наш родительский порог, откуда мы ушли? Сегодня Европа и мир немного растеряли свое, хотят вернуть назад, но это сделать не так просто. Мы же делаем все, чтобы сохранить обычаи и обряды. А это можно сохранить только тогда, когда ты развиваешься, а не оставляешь все, как в музее застывший экспонат. Так и в культуре, в искусстве: каждый новый день диктует что-то новое для художника. Мы должны идти в ногу с обществом, а то и на 15-20 шагов впереди. Если бы наше искусство не ценилось, то я, может, и поверил бы, что это "вчерашний день". Но когда наше искусство даже в Африке воспринимают, Японии аплодируют стоят, это не так. Считаю, что аплодируют не Вантуху, а нашем государству, народу, культуре. Независимую Украину узнали не только благодаря Чернобылю, футболисту Шевченко, братьям Кличко, но и ансамблю Вирского. Я в этом не один раз убедился.

Стоит ли нам рисковать и уничтожать свою культуру, не хранить, не развивать? Что мы тогда оставим, на чем тогда будем воспитывать подрастающее поколение? Мы же хотим, чтобы наши люди были достойными гражданами государства. А как без культуры? Я имею в виду не только художественную культуру, но и общечеловеческую культуру. Чем выше культура, тем выше уровень. И культура в любом государстве является колоссальным помощником в воспитании общества", ― считает Вантух.

Напомним, недавно в зоне АТО состоялись концерты артистов проекта "Художественный спецназ", которые выступили перед бойцами полка "Азов" под Мариуполем и в Волновахе в 14 отдельном мото-пехотном батальоне (бывший батальон "Черкассы").

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Монако культура Елизавета II руководитель Ансамбль Вирского Мирослав Вантух
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