Ада Роговцева рассказала, как отказалась выпить с Януковичем

Украинская актриса театра и кино Ада Роговцева, на которую в России неожиданно открыли уголовное дело, никогда не скрывала, что была в оппозиции к Виктору Януковичу.

По словам Ады Николаевны, грязь, которую после себя оставил Янукович, стране еще придется "чистить и чистить", рассказала артистка в интервью apostrophe.

"Майдан лично для меня оправдывается тем, что мы убрали эту гадость. Хотя, конечно, грязь, которую он олицетворял, еще чистить и чистить. Собственно, то, что я назвала бы советским наследием. Это схематизм мышления. Отсутствие культуры. Примитивизм в образовании, в мировоззрении. Мы же сталкиваемся с этим повсеместно", - сказала Роговцева.

Также Ада Николаевна вспомнила, как Янукович неоднократно предлагал ей выпить вместе. Скорее всего, хотел заслужить благосклонность артистки, однако так и не получилось, пишет ТСН.

"Я была в жуткой оппозиции к Януковичу, и вдруг он ко мне подходит на каком-то правительственном банкете: "Давайте выпьем". Отвечаю: "У меня печень болит. Я сейчас не пью". Проходит год. Опять какой-то прием. Он опять с рюмкой: "Ну что, у вас печень прошла?". - "Да, но теперь почки заболели". Так и не выпили вместе", - рассказала Ада Николаевна. Напомним, в сентябре Ада Роговцева вместе с дочерью сыграла в спектакле для бойцов АТО. Артистки приезжали к десантникам в зону Антитеррористической операции.

Напомним, в России против украинской актрисы театра и кино, народной артистки СССР, Героя Украины Ады Роговцевой за то, что она собирала деньги на нужды АТО, завели уголовное дело.