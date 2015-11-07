Создатели сериала "Игра престолов" подтвердили смерть четырех героев

Телеканал HBO подготовил к выпуску новый справочник о мире сериала "Игра престолов".

Издание официально подтверждает смерть четырех героев — Джона Сноу, Станниса и Мирцеллы Баратеон, а также учителя фехтования Сирио Фореля, пишет ТСН ссылаясь на сайт поклонников сериала Winter Is Coming.

Справочник, подготовленный совместно с издательством Running Press, называется "Игра престолов: Благородные дома Вестероса. Сезоны 1-5". Он содержит подробную информацию о "ключевых династиях, изображенных в сериале, на фоне их непрекращающейся борьбы за власть и изменений в иерархической структуре".

В книге также есть биографии всех персонажей первых пяти сезонов. Издание поступит в продажу в США в начале декабря. Гибель некоторых героев вызывала дискуссии среди поклонников "Игры престолов", представляясь некоторым из зрителей спорной — как в случае с Джоном Сноу, убитым в пятом сезоне. Некоторые поклонники считают, что этот персонаж может вернуться в сериал. В начале 2015 года HBO и Running Press выпустили том "Игра престолов: Книга памяти", в котором были собраны биографии всех героев, умерших в сериях первых четырех сезонов.

Напомним, в Украине запретили сериал "Бригада" и фильм "Охота на пиранью".