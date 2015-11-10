Джамала вновь сыграет в кино

Украинская певица Джамала исполнит эпизодическую роль в художественном фильме "Полина" режиссера Олиаса Барко.

Сьемки производит команда из Франции, Бельгии и Украины, пишет gordonua.

Фильм "Полина" рассказывает историю маленькой девочки, которая отправляется в волшебное путешествие, чтобы узнать правду о своей семье. В фильме снимутся актеры Виржини Ледуайен, Эдуард Баэр, Одри Марней, Вёрджил Брэмли, Сол Рубинек, Северия Янушаускайте, силач Василий Вирастюк, режиссер Мирослав Слабошпицкий и певица Джамала.

По жанру картина — приключенческое фэнтези для всей семьи. Его бюджет составил 2 млн евро.

К работе над "Полиной" также присоединился оператор-постановщик Тьерри Арбогаст — трехкратный обладатель кинопремии "Сезар", оператор "Леона-киллера", "Пятого элемента" и других знаменитых фильмов Люка Бессона.

В 2014 году в прокат вышла лента "Поводырь", в которой одну из ролей исполнила Джамала.

Напомним, оператор "Пятого элемента" снимет в Украине фильм.