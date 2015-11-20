Культурные события Киева на выходные

20 ноября 2015, 10:58

Куда пойти в столице 21-22 ноября.

Если вы еще не определились, как развлечь семью в этот дождливый уикенд, то предлагаем вам следующую подборку событий.

На эти выходные в Киеве пройдут фестивали, концерты, выставки, презентации и дегустации, пишет сайт Vgorode.

Модная ярмарка "Всі. Свої: Діти"

21 ноября галерея Д12 превратится в новый "Детский мир". 100 лучших украинских производителей игрушек, книг, полезных сладостей, одежды для малышей и мам, текстиля и декора для детских комнат впервые соберутся на "Всі. Свої: Діти". Кроме того, на ярмарку приглашены представители детских клубов, кружков и фотостудий. Радовать не только детей, но и всю семью готовы украинские бренды одежды, работающие в популярном направлении family-look. Каждая маленькая леди, мечтающая быть "как мама", сможет вместе с ней выбрать себе одинаковые платья или юбки, а стильный отец подобрать себе и сыну модные свитшоты или футболки. Для того чтобы шопинг приносил гостям всех возрастов только удовольствие и приятные обновки, на территории ярмарки обустроят парковку для детских колясок, комнаты для кормления и переодевания, фудкорт и зоны для отдыха. 21-22 ноября, ул. Десятинная, 12

Выставка породистых лошадей

В парке Киевская Русь будут лошади всех возможных мастей и размеров: представители самой высокой породы в мире — шайры, самой тяжелой — бельгийские тяжеловозы, самой маленькой — шетландские пони, самой древней — ахалтекинцы. А еще грациозные фризы, быстроногие арабские скакуны, бесконечно милые хафлингеры и многие другие лошади, которых в одном месте можно увидеть только в Древнем Киеве и только во время такой выставки. Гости узнают о происхождении пород, интересными станут мастер-классы по уходу за лошадьми, по их седланию.  21 и 22 ноября с 10:00, вход 30-100 гривен.

Львовский уикенд

В ТРЦ "Космополит" пройдет праздник горячего шоколада. Гостей ожидает специальная программа от "Видавництва Старого Лева". Магазины Бутиковой галереи встретят скидками до 50%, а с 13:00 можно будет отведать вкусный шоколад и кофе. 21 ноября с 13:00, ул. Гетьмана, 6

Уроки йоги

Спортивные нагрузки – это всегда хорошо. В выходные можно будет посетить уроки йоги, которые будут преподавать опытные мастера. В программе обещают йогу по различным направлениям, лекции, медитацию и даже популярную нынче роспись махенди. 21-22 ноября с 11:00 до 23:00 в галерее М17, ул. Антоновича, 102-104 Вход 50 грн Дегустация настоек в "Колыба Хаус".ул. Лесозащитная, 6 Вход свободный.

Анимационный кинофестиваль "Крок-2015: у рідній гавані"

Зрители увидят лучшие мультипликационные работы, снятые ведущими украинскими и мировыми аниматорами. Украшением внеконкурсной программы станет показ латвийско-американской ленты "Камни в карманах". В 2014 году фильм Сигне Баумане был выдвинут Латвией на получение "Оскара".  21-22 ноября в Доме кино, вход по пригласительным, которые бесплатно можно получить у дирекции фестиваля (каб. 208) с 11:00 до 19:00.  

В кино на "Голодные игры"

Не забудьте сходить на "Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2" с Дженнифер Лоуренс и Лиамом Хемсвортом. По сюжету Китнисс Эвердин и своенравный Пит Мелларк пытаются выиграть гражданскую войну между самодержавным Капитолием и истерзанными войной районами Панема. Главное, не забудьте посмотреть две предыдущие части, прежде чем пойти в кино на третью. Фильм транслируют во многих кинотеатрах Киева.

Концерт группы "Табула Раса"

Музыканты представят новую концертную программу и исполнят известные хиты. Также, в этот день состоится презентация-сюрприз, а также некоторые элементы шоу, которые будут отличать концерт от всех остальных.21 ноября в 19:00, клуб Atlas, вход 170-650 гривен.

Дегустация настоек в "Колыба Хаус"

Два дня, 20 и 21 ноября, в "Колыба Хаус" будет проходить дегустация настоек собственного приготовления на основе уникальных древних украинских рецептов, которые обладают не только необычаемыми вкусовыми качествами но и лечебными свойствами! Гостям на выбор будет предложено 4 вида настоек: клюква, бриоль, медовуха, хреновуха. Также будет работать аниматоры, поэтому детей можно оставь в детской зоне. Вход свободный.

Выставка работ Дали, Пикассо и Родена

В обширной экспозиции выставки под названием "Шедевры мировой пластики" будут выставлены работы Эдгара Дега, Пьера-Огюста Ренуара, Поля Гогена, Амадео Модильяни, Пало Пикассо, Сальвадора Дали и других. Также будет представлена самая крупная в Украине коллекция работ Родена.  21-22 ноября в "Мистецьком Арсенале", вход 70 гривен.

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