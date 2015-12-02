В Киеве на торги выставят картины украинских шестидесятников

Однодневный аукцион UNDERGROUND, на котором выставят картины украинских шестидесятников, пройдет 11 декабря в Центре современного искусства М17.

Торгам будет предшествовать выставка, которая начнется в 18:00 и продлится 2:00, пишет ridna.ua.

"Формат аукциона и выставки повторит концепцию домашних запрещенных экспозиций 60-70-х годов прошлого века", — рассказал Cultprostir cовладелец аукционного дома "Золотое Сечение" Михаил Василенко. Он также отметил, что в то время художники устраивали так называемые "квартирники" и "парканникы" — выставки дома или на заборах, которые продолжались несколько часов.

Творчество авторов, работы которых будут представлены, много лет считалась запрещенным.

На аукционе выставят картины классиков — шестидесятников, среди которых: Валентин Хрущ, Олег Соколов, Станислав Сычев, Моисей Вайнштейн, Виктор Зарецкий, Игорь Григорьев, Алла Горская, Афанасий Заливаха, Эрнест Котков, Зоя Лерман, Иван Марчук, Борис Плакса, Сергей Параджанов, Анатолий Зверев и многие другие. Организатором торгов является аукционный дом "Золотое Сечение".

На аукционе будут представлены 65 лотов.

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