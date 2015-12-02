Группа "Apocalyptica" в Киеве сыграла гимн Украины: опубликовано видео

Финская группа "Apocalyptica" удивила своих украинских поклонников.

Накануне коллектив выступил в Киеве.

Чтобы порадовать всех присутствующих в зале, музыканты исполнили гимн Украины, пишет ТаблоID.

Видео можно посмотреть на YouTube. Зал встретил инструментальную версию гимна овациями и хором спел под аккомпанемент виолончели и а капелла.

Напомним, ко Дню Независимости Украины отечественные артисты и послы разных стран в нашей стране исполнили гимн "Ще не вмерла України...".