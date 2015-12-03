Лидер O.Torvald Женя Галич: работать сегодня тяжело, но руки опускают только трусы и лентяи

На сайте "Главред" состоялся чат с лидером группы O.Torvald Женей Галичем. В этом году группа O.Torvald стала самой популярной фестивальной командой страны, сыграв летом более 20 фестивальных сетов в Украине и Европе.

В прошлом году музыканты представили альбом "Ти є", продюсером которого выступил Андрей Хлывнюк, и, по мнению музыкальных обозревателей, альбом стал лучшим в истории группы. Сейчас O.Torvald активно готовятся к двум предстоящим концертам в Киеве For Girls (11 декабря, когда прозвучат романтичные песни о любви, и когда парни обещают особенно красиво выглядеть) и For Boys (12 декабря, когда, по словам Жени Галича, "будет представлена "тяжелая" программа, рубилово, трэш и угар — будут звучать боевики").

Общаясь с читателями, Женя Галич рассказал, что думает о музыкантах в политике и использовании политической символики на концертах, вдохновляют ли на написание новых песен сегодняшние трагические события в стране, почему он недоволен собственным творчеством, как изменился с рождением дочери Евы, а также почему сложно быть музыкантом.

Представляем стенограмму чата с Женей Галичем.

Kizzz: Что вы думаете о музыкантах в политике, в парламенте? Так и должно быть, или каждый должен заниматься своим делом?

Женя Галич: Каждый должен заниматься своим делом.

Kizzz: Действо на сцене во время ваших концертов — это хорошо поставленная программа или сплошная импровизация? Самый запомнившийся курьез во время выступления?

Женя Галич: Как правило, это сформированная программа с возможностью импровизировать.

Я упал со сцены на фестивале "Схід-рок" и чудом остался жив.

Yaroslavna: Ваше отношение к русскому року?

Женя Галич: Я никогда не слушал русский рок. Он слишком депрессивный для меня.

Yaroslavna: Как думаете, почему среди российских музыкантов именно рокеров больше всего среди тех, кто высказался с осуждением политики российского руководства по отношению к Украине? И, кстати, ваши впечатления от российского Нашествия'2015 (с флагами ДНР, военной техникой, пионерскими галстуками), сюр как для рок-фестиваля?

Женя Галич: Я вообще очень плохо отношусь к использованию какой-либо политической символике на концертах, фестивалях и т.д.

А что касается первого вопроса, то рок — свободная музыка, наверное, потому. Не забывайте о том, что также немалая часть российских музыкантов выступала за политику Кремля.

Yaroslavna: Женя, как вас изменило появление дочери?

Женя Галич: Я стал более уязвимым и очень сентиментальным, более ответственным и строгим.

reshka_: Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви своїм стилем, музикою, текстами на даний момент, чи плануєте вносити якісь зміни?

Женя Галич: Мне кажется, что любой здравомыслящий музыкант не должен быть самовлюбленным. Поэтому — нет, я не доволен, я хочу большего.

reshka_: Як вам працюється в нинішні воєнні часи? Бувають моменти, що після чергової порції новин опускаються руки? Чи надихають вас ці події на творення пісень "на злобу дня", чи краще трагічне не увіковічнювати?

Женя Галич: К моему сожалению, эта ситуация повлияла на все сферы жизни. Поэтому работать сегодня тяжело. Руки опускают только трусы и лентяи.

Эти события не могут вдохновлять — они могут только разочаровывать, а разочарование может отображаться в текстах.

Vasyl: Чи актуальна для вашого гурту проблема формату, чи легко вдається вписуватися в задані рамки?

Женя Галич: У нас нет рамок в группе, слава Богу.

Alia: 1. Гурт "Скрябін" без Кузьми — це той самий гурт, чи варто було змінити назву? 2. Звідки взялися чутки, які ви згодом спростували, про те, що ви станете новим вокалістом "Скрябіна"? 3. Чому в нашому суспільстві справді талановитій людині треба спочатку піти з життя, аби її нарешті оцінили і змогли дати належну оцінку її творам?

Женя Галич: 1. Группа "Скрябин" — это группа. Андрей Кузьменко — это личность. Группа "Скрябин" должна оставаться "Скрябиным". Андрея не вернуть. Но ребята, которые всю жизнь занимались музыкой вместе с ним, должны продолжать заниматься ею.

2. Слухи возникли из-за непрофессионализма журналистов. Виновные наказаны.

3. У меня нет ответа на этот вопрос.

Alia: Дозвольте почути вашу думку про тих ваших колег, які продовжують виступати в Росії. Для вас прийнятні концерти в цій сусідній державі за нинішніх умов?

Женя Галич: Нет, не приемлемы. У каждого из нас свой путь и свой выбор. Если они могут спать спокойно, это их дело.

Taras Zelyk: Коли наступний спільний концерт разом із Foo Fighters?

Женя Галич: Надеюсь, скоро.

Roma Zagaluk: Я — звичайний ваш фанат, як і у всіх фанатів, у мене, може, і звичайна мрія, проте я хотів би запитати: чи можливий такий варіант, щоб моя мрія — заспівати з вами — здійснилася, чи можна не полишати надій?

Женя Галич: Конечно, можно. Многие наши фанаты поют с нами, и нам это доставляет удовольствие.

Veronikaa: Не так давно вы собирались снимать клип на песню "Пошло о любви", но сьемки были отменены. Состоится ли все-таки сьемка?

Женя Галич: Надеюсь, что да.

Veronikaa: Что, по-твоему, самое крутое в выступлении перед огромной публикой?

Женя Галич: Твоя востребованность. Дикий угар. Количество девушек на танцполе,

Veronikaa: Как относитесь к тому, что на один из киевских концертов я вам еды принесу? Нормально? Просто такие худенькие все, покормить хочется. :)

Женя Галич: Нормально. Только знайте, что мы мясо не кушаем.

Alexandra Krysko: Чи буде фото- й автографсесія після концертів 11-12 грудня? Вже не дочекаюся тих концертів!!!

Женя Галич: Приходите — посмотрим.

Moroz Olga: Як плануєте святкувати Новий рік?

Женя Галич: Поработать бы...

Moroz Olga: У найближчих планах є випуск нових пісень чи, можливо, нового альбому?

Женя Галич: Да, конечно, очень скоро. Следите за новостями.

Moroz Olga: Найкращий рок-гурт на просторах української музики! Дякую O.Torvald за якісний рок! Творчого Вам натхнення! Чекаємо у Вінниці.

Женя Галич: Спасибо большое! Согласен с каждым пунктом.

Moroz Olga: Юра так і продовжуватиме працювати з O.Torvald? У нього вистачатиме часу і на People Inside, і на Zetetic?

Женя Галич: Юра — наш брат. Этот вопрос лучше адресовать ему. Но уверен, что будет.

Moroz Olga: Ви спілкуєтеся з колишніми учасниками гурту?

Женя Галич: Да, постоянно. Они — хорошие ребята. Большинству из них я помогаю. Некоторые помогают нам, спасибо им за это.

Daryna Yukhymyuk: Дуже тішать незвичайні ідеї групи щодо відеозапрошення, двох концертів із різними концептами — справді цікаво. Для мене (і думаю для багатьох інших) ви стали тим гуртом, який надихає і дарує особливий настрій. Тобто от є буденність, звичайні, стандартні дні, а потім послухаєш O.Torvald — і якось підбадьорюєшся, з'являється мотивація і почуття ніби прокидаєшся і починаєш діяти. Було б цікаво дізнатися, чи є в тебе такі ж гурти, чи, може, якісь особистості, які "прокидають" тебе від буденності, починаєш йти з підскоком, берешся за творіння музики? Або, можливо, це якісь події (за останній час, чи ті, що запам'яталися через прилив натхнення, який спричинили). P.S. Величезне дякую за вашу енергію!

Женя Галич: Спасибо большое за приятные слова. Для меня такими людьми являются ребята из O.Torvald, моя семья и самое важное — моя дочь. Каждое утро вдохновляет и стимулирует.

Denys Gurin: Чи слухав ти польський гурт Lemon? Якщо так, то що можеш сказати про їхню музику?

Женя Галич: Отличные ребята, мне очень понравились. Мы с ними пересекались в Польше. Мировые звезды.

Alisa Mell: Дуже цікаво, ким хотіли стати в дитинстві? І яке в тебе було перше кохання?

Женя Галич: Я всегда хотел быть музыкантом. А первая любовь была во втором классе: ее звали Алена, и у нее был сенбернар.

Denys Shakhovets: Чи знайомі ви з гуртом "Антитіла", зокрема, з фронтменом Тарасом Тополею? Як ставитеся до їхньої творчості? Хочу звернути увагу на те, що цей гурт зняв кілька кліпів на тему Майдану і війни на Донбасі. В той час як в одному зі своїх останніх інтерв'ю ви сказали про таких артистів: "Они спекулянты и мудаки". Дякую за відповідь.

Женя Галич: Я знаком и с Тарасом, и с "Антителами". Кстати, поздравляю Тараса с рождением второго сына! Музыкант музыканту рознь. Я не видел клипов этой группы о войне, поэтому сложно что-то сказать. Во всяком случае, есть искренний порыв, а есть спекуляция. Каждый сам для себя решает.

Александр Тетерук: Приезжайте в Житомир!

Женя Галич: Нет. У вас кондитерскую фабрику захватили, нас не пускают.

Eva Kravets: Могу ли я надеяться на то, что вы когда-нибудь посетите восточную Украину, например, Мариуполь? Дело в том, что я смотрела многие ваши интервью, и вы говорили, что приезжать на восток в данный момент не к месту, что на востоке украинскую музыку воспринимают не так, как на западе. Просто скажите, мне вообще стоит верить и ждать вас у нас, или нет? Я во время просмотра ваших концертов постоянно рыдаю от счастья, что существует такая крутая группа как O.Torvald, и от того, что меня там нет. Пожалуйста, приезжайте, к нам, мы вас очень ждем! Вас не хватает!

Женя Галич: Спасибо большое. Теперь точно приедем.

Олександр Бочкар: Коли вийде пісня "Ріо"?

Женя Галич: Мы приняли решение не выпускать этот трек.

Arthur Bobyshev: Чи працює O.Torvald над новим альбомом? Якщо так, то коли очікувати реліз нових синглів? Дякую!

Женя Галич: Мы очень много работаем над этим сейчас. Мы надеемся, что, начиная с нового года, мы порадуем всех новыми синглами и новым альбомом.

lizard21: Ви розповідали, що один із текстів альбому "Ти є" був написаний Андрієм Хливнюком. Який саме?

Женя Галич: Андрей много писал для альбома. Но так, чтобы текст, то, наверное, "До шостої".

Roma Zagaluk: Чи пам'ятаєте ви свій перший концерт вже у якості учасника гурту O.Torvald, і які були враження?

Женя Галич: В 2005 году мы разогревали группу "Тараканы", 4 ноября. Это и был первый концерт. Было очень круто.

Ira Akhtanina: Ви знімаєтеся у фільмі "Правила Боя". Важко було увійти в роль, чи вам з легкістю це влалося? Чекаємо найкращий O.Torvald в Тернополі!

Женя Галич: Мне до сих пор это сложно дается. Кроме тренировок, я вхожу в роль, бью людей на улицах. Надеюсь, что все получится. У меня очень крутой тренер.

Yarik Washburn: Коли Хмельницький? Як налаштовував комбік під Washburn?

Женя Галич: Хмельницкий — весной.

С помощью заклинаний.

Artur Lisny: Как вы относитесь к тому, чтобы дать шанс фанатам сыграть или спеть песню с вами на концерте? Есть ли у фанатов такая возможность?

Женя Галич: Да, мы регулярно это практикуем.

Ridkoborod Maks: Планируете ли вы записать студийную версию кавера на песню группы Скрябин "Танець пінгвіна"?

Женя Галич: Нет, нас уже опередил Дорн.

Юля Сапон: Я слышала, вы записываете новый альбом. Как скоро он выйдет? Очень жду.

Женя Галич: В следующем году.

iryna_f: Женя, ви крутий! Мені дуже подобається ім'я вашої донечки, хотіла спитати, хто саме її так назвав?

Женя Галич: Мы с женой. Я — Евгений, жена — ВАлерия. Получается — Ева.

Solomiya Illyash: Як ваша група стала відомою? Що ви для цього робили? І чи важко бути музикантом: увесь час концерти, гастролі?

Женя Галич: А уже стала? Очень сложно быть музыкантом. Я сегодня единственный день в Киеве и завтра с самого утра опять уеду. У меня температура, и совсем нет сил. Но быть музыкантом мне страшно нравится.

Pavel_Durov: Как дела? У меня пара вопросов. 1. Передается ли любовь к шансону половым путем? 2. Когда намечается вторая часть тура, чтобы захватить такие города, как Запорожье и т.д.? Спасибо!

Женя Галич: Я ничего не знаю о шансоне. Вторая часть тура будет весной.

Катя Фесюк: Які подарунки ви частіше за все отримуєте від прихильників? Який запам'ятався найбільше? Можливо є щось, що ви хотіли б отримати? Про що мрієте взагалі?

Женя Галич: Разные — начиная от рисунков, заканчивая мягкими игрушками и предметами женского белья. Я мечтаю о "Бентли".

Artyom Brazhnik: Когда все-таки планируется тур? Очень ждем. Намечается ли студийка "Рио"?

Женя Галич: Тур весной. Спасибо. Не намечается.

Лихолет Ольга: Женя, завтра концерт в Харькове. Он будет по тематике аналогичен концерту в Киеве 11-го?

Женя Галич: Совершенно другой. В Харькове будет акустический концерт, со своей особой атмосферой.

Kseniiap: Жень, есть ли возможность трудоустройства на O.Torvald? Всегда интересно было работать в сфере концертной деятельности, опыта, к сожалению, нет. Куда можно было бы обратиться?

Женя Галич: В O.Torvald — вряд ли. Но сейчас многим нужны концертные директора. Я бы прошерстил.

Egor Denisenko: Называете ли вы как-нибудь друг друга в группе, не по именам (клички и т.д)? Удачи!

Женя Галич: Нет.

Denys Shakhovets: Не стыдно ли за клип "Не залишай", в котором вы всей группой курите, тем самым подавая пример вашим молодым фанатам?

Женя Галич: Очень стыдно. При том, что в жизни мы не курим. Во всем виноват режиссер.

Katherine Taratuta: Яка ваша найулюбленіша пісня з альбому "Ти є"? І ще одне, чого очікувати всім, хто прийде на київські концерти? Знаю, що буде дуже-дуже спекотно, але хочеться трошки подробиць. P.S. Ви шалено круті, дякую за енергетику на ваших концертах!

Женя Галич: Спасибо и вам! Я люблю "Сніг". Приходите — посмотрите. Одевайтесь красиво. :)

_ann_: Вы легко расстаетесь с людьми? И часто ли это происходит из-за вас, вашего характера? Жалеете потом, умеете ли извиняться?

Женя Галич: Очень тяжело расстаюсь. Часто жалею и всегда, если не прав, извиняюсь.

Victoria Gordiy: Чи плануєте ви виступати поза межами України і Польщі?

Женя Галич: Да, планируем — у нас весной большой тур. Очень надеемся, что все получится. Будут Германия, Чехия, Венгрия, США.

Фото Владислава Мусиенко