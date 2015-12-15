Кобзон собрался в Сирию поднимать боевой дух солдат

Певец просит организовать ему все условия для выступления.
Одиозный певец Иосиф Кобзон решил поехать с концертом в Сирию и спеть перед российскими летчиками, пишет Сегодня.
"Не исключаю, что как только будет возможность, возможно, самолетом МЧС хоть какой-то усилитель и клавишные привезти на нашу базу в Сирии, я туда отправлюсь", — рассказал Кобзон.
По его словам, ранее певец Александр Маршал уже летал в Сирию и пел с гитарой в палатках. При этом отмечается, что технической возможности для выступления Кобзона на военной базе пока нет, а "свадебным генералом" певец приезжать в Сирию не хочет.
Напомним, Волочкова берет пример с "доброго и смелого" Кобзона и собирается на Донбасс.