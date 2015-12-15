Кобзон собрался в Сирию поднимать боевой дух солдат

Одиозный певец Иосиф Кобзон решил поехать с концертом в Сирию и спеть перед российскими летчиками, пишет Сегодня.

"Не исключаю, что как только будет возможность, возможно, самолетом МЧС хоть какой-то усилитель и клавишные привезти на нашу базу в Сирии, я туда отправлюсь", — рассказал Кобзон.

По его словам, ранее певец Александр Маршал уже летал в Сирию и пел с гитарой в палатках. При этом отмечается, что технической возможности для выступления Кобзона на военной базе пока нет, а "свадебным генералом" певец приезжать в Сирию не хочет.

Напомним, Волочкова берет пример с "доброго и смелого" Кобзона и собирается на Донбасс.