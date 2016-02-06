Нацотбор Евровидение-2016: Джамала взорвала зал и соцсеть мощным выступление

По словам певицы, написать эту песню ее вдохновил рассказ прабабушки о трагедии крымскотатарского народа в 1944-ом.
Сегодня, 6 февраля, в первом полуфинале нацотбора на "Евровидение 2016" певица Джамала поразила своим выступлением вживую.
Она представила композицию "1944", которая является для нее очень личной, пишет ТСН.
"В прошлом году я написала "1944", знаковую для меня композицию, – сказала она.
По словам певицы, написать эту песню ее вдохновил рассказ ее прабабушки о трагедии, которая произошла с ее семьей и с крымскотатарским народом в 1944-ом.
"Прадед был на фронте, поэтому не смог защитить ее и детей. Всех погрузили в товарные вагоны и как скот несколько недель везли в Среднюю Азию", — рассказала о треке Джамала.
Проницательное выступление певицы настолько поразило судей нацотбора, что Руслана аплодировала стоя, а Константин Меладзе назвал Джамалу "великой певицей".
А вот Андрей Данилко подчеркнул, что на сегодняшнем нацотборе это самое сильное выступление, и что у Джамалы есть индивидуальность.
"Когда я слушал Джамалу, я поймал себя на мысли, что мы не ценим людей, которые живут с нами рядом. Нам кажется, что великие певцы живут в Америке, или Англии. Я провел огромное количество кастингов, через мои уши прошло огромное количество певцов. Могу сказать объективно, что Джамала выдающаяся певица", —прокомментировал выступление артистки Константин Меладзе.
Продюсер добавил, что Джамала с помощью своего голоса вызывает такие эмоции, которые являются уникальными.
В свою очередь Руслана напрямую призвала людей поддержать Джамалу и проголосовать за нее.
"Тебе удалось сделать большую штуку. Ты мне музыкой дала понять боль от того, что мы потеряли Крым. Я плакала вместе с тобой. Мы будем идиоты, если не проголосуем за тебя, чтобы ты прошла в финал", — сказала Руслана.
Соцсеть также взорвалась восхитительными откликами после выступления Джамалы.
Браво Джамала !!!Її пісня сьогодні -це біль ,це страждання нашої України !Відправляєм смс на номер 7766 з цифрою 6 !!!Голосуєм за Джамалу ,щоб її пісню почув цілий світ на Евробаченні !!!Опубликовано Машей Украинской 6 февраля 2016 г.
Пришла пора проголосовать за Джамалу на национальном отборе на "евровидение". Нужно просто отправить 6 на номер 7766. #джамала #eurovisionОпубликовано Денисом Козловским 6 февраля 2016 г.
Какая песня! Какая #Джамала!Опубликовано Nadiya Grabova 6 февраля 2016 г.
Голосуем за Джамааааалу!!!!))) реально крутая!!!! #Джамала #Евровидение2016Опубликовано Anastasiia Khenko 6 февраля 2016 г.
Любимые #НеАнгелы, простите..но это должна быть #Джамала однозначно!!
Только что впервые в своей жизни смотрела отбор на Евровидении. Джамала невероятный человек с невероятным голосом. Я до...Опубликовано Olesia Suprunenko 6 февраля 2016 г.
Погодиться з цією піснею Європа чи ні, а ле вона заслуговує статус - ШЕДЕВР! #Джамала #Jamala #Europe #eurovision... https://t.co/m5lfbTRQ3c— Alex Chagovets (@chagovets) 6 февраля 2016
Сила этого человека вдохновляет. Хочу видеть #джамала на #евровиденье #evrovision! #Ukraine https://t.co/rlUhslDtwp— Stasya Lynnyk (@skotchwoman) 6 февраля 2016
От Джамала круто співає ^o^#ВечірЄвробачення#Євробачення #Джамала— Злая Полторашечка. (@melomanka_2015) 6 февраля 2016