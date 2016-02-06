Нацотбор Евровидение-2016: Джамала взорвала зал и соцсеть мощным выступление

Сегодня, 6 февраля, в первом полуфинале нацотбора на "Евровидение 2016" певица Джамала поразила своим выступлением вживую.

Она представила композицию "1944", которая является для нее очень личной, пишет ТСН.

"В прошлом году я написала "1944", знаковую для меня композицию, – сказала она.

По словам певицы, написать эту песню ее вдохновил рассказ ее прабабушки о трагедии, которая произошла с ее семьей и с крымскотатарским народом в 1944-ом.

"Прадед был на фронте, поэтому не смог защитить ее и детей. Всех погрузили в товарные вагоны и как скот несколько недель везли в Среднюю Азию", — рассказала о треке Джамала.

Проницательное выступление певицы настолько поразило судей нацотбора, что Руслана аплодировала стоя, а Константин Меладзе назвал Джамалу "великой певицей".

А вот Андрей Данилко подчеркнул, что на сегодняшнем нацотборе это самое сильное выступление, и что у Джамалы есть индивидуальность.

"Когда я слушал Джамалу, я поймал себя на мысли, что мы не ценим людей, которые живут с нами рядом. Нам кажется, что великие певцы живут в Америке, или Англии. Я провел огромное количество кастингов, через мои уши прошло огромное количество певцов. Могу сказать объективно, что Джамала выдающаяся певица", —прокомментировал выступление артистки Константин Меладзе.

Продюсер добавил, что Джамала с помощью своего голоса вызывает такие эмоции, которые являются уникальными.

В свою очередь Руслана напрямую призвала людей поддержать Джамалу и проголосовать за нее.

"Тебе удалось сделать большую штуку. Ты мне музыкой дала понять боль от того, что мы потеряли Крым. Я плакала вместе с тобой. Мы будем идиоты, если не проголосуем за тебя, чтобы ты прошла в финал", — сказала Руслана.

Соцсеть также взорвалась восхитительными откликами после выступления Джамалы.

Браво Джамала !!!Її пісня сьогодні -це біль ,це страждання нашої України !Відправляєм смс на номер 7766 з цифрою 6 !!!Голосуєм за Джамалу ,щоб її пісню почув цілий світ на Евробаченні !!! Опубликовано Машей Украинской 6 февраля 2016 г.