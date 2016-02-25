Российские ученые обвинили создателей "Звездных войн" в плагиате сказки "Кощей Бессмертный"

Ученые российского города Томск заявили, что вся киноэпопея "Звездных войн" это ни что иное, как банальный плагиат киносказки "Кощей Бессмертный".

Об этом сообщает РИА Томск.

Разработанная в Томском госуниверситете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) программа антиплагиата выявила совпадение сюжетов и персонажей одной из частей эпопеи "Звездные войны: Новая надежда" и советской киносказки "Кощей Бессмертный", говорится в письме, поступившем от аспиранта вуза Евгения Гарина.

В письме Гарин обращается к министру культуры РФ Владимиру Мединскому и председателю Союза кинематографистов России Никите Михалкову. По его словам, разрабатываемая им система антиплагиата выявила совпадение произведений на 96%.

"Можно говорить о полном совпадении сюжетов двух фильмов: совпадают социальные роли персонажей, их социальное взаимодействие между собой, эволюция социальной среды двух произведений. Это свидетельствует о полном копировании первоисточника "Кощей Бессмертный" с минимальным авторским вкладом в развитие сюжета плагиативной копии трилогии "Звездные войны", — пишет студент-исследователь.

Примечательно, что создатели киноэпопеи пока никак не отреагировали на такие заявления российского исследователя, да и вряд ли они вообще Джрдж Лукас догадывается о существовании такой сказки.

Уточняется, что система выявила совпадение персонажей: главных героев Люка Скайвокера и Никиты Кожемяки, их возлюбленных Леи Органы (четвертый эпизод вышел первым, а о том, что она сестра Люка, зритель узнает только в шестой части) и Марьи Моревны, которых сначала похищают, а затем освобождают, магистра Йода и Старичка-сам-с-перст-борода-семь-верст, который передает главному герою силу (в советской сказке — горсть земли русской). А ковер-самолет — прототип звездолета "Сокол тысячелетия".

Напомним, в России предложили отказаться от Интернета, созданного по "проекту ЦРУ" и создать собственную сеть под названием "Чебурашка".