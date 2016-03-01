В США скончался обладатель Оскара, игравший плохих и крутых парней

В воскресенье, 28 февраля, в США на 91-м году жизни скончался актер Джордж Кеннеди. Мировую известность ему принесла роль в фильмах трилогии "Голый пистолет".

Кеннеди умер в Бойсе, штат Айдахо. Об этом сообщил на своей странице в Facebook внук актера Кори Шенкель, о чем со ссылкой на The Hollywood Reporter пишет РБК.

Мировую известность Джордж Кеннеди получил после участия в серии комедий "Голый пистолет", вышедших на экраны в 1991 и 1994 годах, где он сыграл капитана Эда Хокена.

Актер родился 18 февраля 1925 года в Нью-Йорке в семье артистов. Впервые начал выступать на театральной сцене еще в раннем детстве. С началом Второй мировой войны Кеннеди пошел в армию США, где отслужил 16 лет. После армии вернулся в шоу-бизнес. В кинематографе актер дебютировал в телесериале "Сержант Билко". Первой его ролью на большом экране стал эпизодический персонаж в фильме "Спартак". После этого он снялся в картине "Шарада" (1963) вместе с Одри Хепберн. В основном Джордж Кеннеди играл в фильмах плохих и крутых парней.

В 1968 году он получил премию "Оскар" за роль второго плана в драме "Хладнокровный Люк". За вклад в развитие киноискусства Джордж Кеннеди удостоен звезды на Голливудской аллее славы. Всего он снялся почти в 70 кинокартинах.

Напомним, двумя неделями ранее в возрасте 98 лет умер американский комик Джордж Гейнс, исполнивший роль коменданта Эрика Лассарда в семи частях "Полицейской академии".

фото: ranker.com